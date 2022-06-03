Что читать в июне: книги авторов, поддержавших Украину

Stand with Ukraine! - главный посыл многих авторов, бизнесменов, политиков и знаменитостей / Фото: Коллаж: Сегодня
Психологи советуют прекратить сидеть постоянно в телефоне и мониторить новости. Для этого достаточно выделить конкретное время и соблюдать график каждый день. Что делать вместо этого? Читать! Собрали для вас книги авторов, поддержавших украинцев в борьбе за свободу и независимость.
Джордж Сорос
В скором времени Путину исполнится 70 лет, и он чувствует, если он хочет оставить след в русской истории, ему нужно действовать либо сейчас, либо никогда. Но у него извращена концепция роли России в мире. Судя по всему, он верит, что русскому народу нужен царь, за которым он будет слепо следовать. Это прямая противоположность демократическому обществу, и эта концепция уродует русскую "душу", эмоциональную к сентиментальности.
Книга: "В защиту открытого общества"
В издание вошли ранее не опубликованные тексты. Автор поднимает важные вопросы настоящего:
- опасность, которую представляют для открытого общества инструменты контроля, созданные искусственным интеллектом;
- причины трагедии Европейского Союза;
- политика благотворительности;
- Центральноевропейский университет как центр академической свободы;
- теория рефлексивности финансовых рынков и его политические последствия.
Свобода, демократия, верховенство закона, прав человека и социальной справедливости, которые декларирует и эффективно поддерживает Джордж Сорос, трансформируются в призыв к борьбе за идеалы открытого общества.
Патти Смит
Это то, что я слышала во сне и проносится в моей голове весь день и всю ночь напролет, как трагический хит. Необработанный перевод украинского гимна, который люди поют сквозь непокорные слезы, – написала артистка в своем Instagram.
Книга: "Просто дети"
Мемуары Патти – это история о Нью-Йорке 1960-х годов, где бушевали звезды разных красок и яркости, объединенных стремлением нести в мир мощную энергию искусства. А в центре этой галактики сама Патти с ее творческими поисками, эпатажный фотограф и ее друг Роберт Мепплторп и те люди, с кем она пересекалась.
Читая книгу, вы будто встретитесь с близкими и знакомыми Смит – Джими Хендрикс, Дженис Джоплин, Боб Дилан и многие другие...
Рупи Каур:
Разбитое сердце от ненужной, бессмысленной катастрофы в Украине. Разорение, с которым сталкиваются люди, поразительно. Я не могу представить, какой ужас и опасные путешествия совершают убегающие из своих домов и жизней. Визуальные изображения целых семей, которые прячутся на ночь на станциях метрополитена, поражают воображение. Глубоко переживаю за моих друзей и их семьи в Украине.
Книга: "Молоко и мед"
Экземпляров этой книги продано более трех миллионов в мире, она переведена на 35 языков. Также "Молоко и мед" достигла первой позиции в списке бестселлеров The New York Times и оставалась более 100 недель подряд.
Мей Маск
Мы верим в вас и в вашу борьбу за свободу. Вы вдохновляете мир своей храбростью. Вы победите! #StandWithUkraine, – отметила мама Илона Маска в своем аккаунте в Instagram.
Книга: " Женщина, у которой есть план. Жизнь, полная приключений, красоты и успеха"
74-летняя Мэй Маск ежедневно поражает красотой, трудом и непоседливостью. Искренняя история о том, как в тридцать один она стала матерью одиночкой, тяжело работала, чтобы поставить на ноги троих детей, Илона, Кимбала и Тоску, боролась с лишним весом, преодолела эйджизм в модельном бизнесе.
Диетолог-нутрициолог по специальности, Мэй более сорока пяти лет проработала в этой области. Сейчас она на пике популярности.
Голли Блэк:
Я обсудила ситуацию со своими агентами по международным правам, и мы заморозили все находящиеся на стадии переговоров контракты и остановили продажу будущих книг (включая продолжение) в России. Я безусловно поддерживаю Украину и шлю вам свою любовь, – написала автор в воем Instagram.
Книги: "Жестокий принц" , "Лихий король" , и "Королева пустоты"
Книги из серии The Folk of the Air в жанре фэнтези для подростков. История рассказывает о путешествии смертной девушки Джуд Дуарте и принца фей Кардана Гринбрайара по миру ненависти, предательства и пренебрежения, а также чувств друг к другу.
Эбби Ваксман
I stand with Ukraine, – отметила Эбби в соцсетях.
Книга: " Книжная жизнь Нины Гилл "
Книга рассказывает о молодой девушке Нине Гилл — ожесточенной интровертке, работающей в книжном магазине. Однажды она узнает, что ее отец, которого она никогда не знала, умер, а саму Нину находят немало родственников.
Настоящий ночной ужас для интроверта – встречи, разговоры, новые компании… Возможно, пришло время выйти из зоны комфорта? Особенно если Нина захочет узнать больше об отце, на которого она очень похожа.
Вам будет интересно также прочесть:
- ТОП-5 книг о политиках
- Отрывок из книги Бориса Джонсона "Фактор Черчилля. Как один человек сменил историю"