Что читать летом: 5 книг, которые намного круче своих экранизации

Книжная полка - выбираем романы не лето, по которым сняли фильмы / Фото: Коллаж: Сегодня

Лето – самое время пополнить книжную полку. Выбрали несколько вариантов книг, по которым сняли известные фильмы.

"Будет больно: тайные дневники младшего доктора". Электронная книга

"Будет больно: тайные дневники младшего доктора", Адам Кей / Фото: пресс-служба

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Это книга, которая разорвала TikTok своей экранизацией. Адам Кэй — врач-ординатор, делящийся реальными историями из своей многолетней практики. Он знает все о буднях обычного медработника, о том, что происходит в кабинетах и палатах: daily routine британских врачей и их пациентов, сложные диагнозы и роковые ошибки, забавные случаи и удивительные исцеления, нравственные дилеммы и профессиональные уловки, сверхурочные часы труда и почти полное отсутствие личной жизни. Будни супергероев в белых халатах приправлены тонким английским юмором и искренним сопереживанием.

Премьера семисерийного сериала по мотивам книги состоялась на BBC One и BBC iPlayer 8 в феврале 2022. Главную роль сыграл Бен Вишоу, известный по главной роли в фильме "Парфюмер: История одного убийцы".

"Миниатюрист"

"Миниатюрист", Джесси Бертон / Фото: пресс-служба

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Действие происходит в Амстердаме XVII столетия. Юная провинциалка Нелла Ортман приезжает к мужу в новый дом, жители которого встречают девушку неприветливо. Впоследствии муж делает жене необычный подарок – совершенную миниатюрную копию их дома. Нелла заказывает кукол и декор у миниатюриста — таинственного художника, крошечные творения которых кажутся живыми и предвещают будущее. Нелла понимает, что жильцы дома подвергаются опасности и только один человек видит, что произойдет с ними в будущем — миниатюрист, который либо спасет, либо разрушит их жизнь.

В 2017 году по мотивам книги был снят мини-сериал BBC One. Режиссером телеадаптации стал Гиллем Моралес, а главную роль сыграла известная актриса Аня Тейлор-Джой.

"Говори"

"Говори", Лори Голс Андерсон / Фото: пресс-служба

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Остросоциальный роман Лори Голз Андерсон "Говори" написан в форме дневника тринадцатилетней девочки. На первый взгляд, в нем показана обычная школьная жизнь американского подростка, который не слишком хорошо общается с учителями, родителями и друзьями. Но на этом фоне перед читателями предстает страшная реальность, в которой царит лицемерие, безразличие, эгоизм, эмоциональное и физическое насилие. В школе иногда происходит что угодно — и окружению безразлично. А в сложном подростковом возрасте так трудно обрести уверенность, чтобы добиться внимания, научиться говорить и не бояться. Эта книга поможет юношам и девушкам разобраться в себе и избежать ошибок, а родителям — понять своего ребенка.

Американский подростковый драматический фильм по книге вышел в 2004 году и транслировался на Showtime и Lifetime в 2005 году после премьеры на кинофестивале "Санденс" в 2004 году. Главную героиню книги Мелинду Сардино сыграла актриса Кристен Стюарт, получив за свою игру положительные отзывы от критиков.

"Часы"

"Часы", Майкл Каннингем / Фото: пресс-служба

В самом известном романе Майкла Каннингема сплетаются судьбы трех женщин — выдающейся английской писательницы Вирджинии Вулф из патриархального Ричмонда, пытающейся взяться за написание нового романа, домохозяйки Лоры Браун из послевоенного Лос-Анджелеса, которая ищет путей побега от домашней рутины, Клариссы Вон. Они живут в разное время, в разных городах и даже странах, но их объединяет книга Вирджинии Вулф "Миссис Делловей" и магия времени. С каждой новой страницей в романе открывается новое осознание глубокого переплетения трех разных судеб. Любовь состоит из пережитых страданий, смерть кажется измученной, но почему-то светлой…

Экранизированная книга была в киноленте "Часы" в 2022 году. Для этого фильма был подобран звездный актерский состав, в который входили Николь Кидман, Мэрил Стрип и Джулианн Мур в главных ролях. Этот фильм стал победителем в категории "Лучший фильм — драма" в одной из самых известных кинопремий "Золотой глобус", а также получил девять номинаций премии "Оскар". На этой же премии Николь Кидман получила за роль Вирджинии Вулф награду за лучшую женскую роль.

"Дорогой Джон..." Электронная книга

"Дорогой Джон...", Николас Спаркс / Фото: пресс-служба

Джон всегда скептически относился к своей жизни и никогда не надеялся, что с ним может произойти нечто особенное. Не имея планов на будущее, он подается на военную службу. Парень не знает, чего еще стремиться, и без энтузиазма возвращается в отпуск в родной городок, где его ждет только всегда молчаливый и углубленный в себя отец. Впрочем, все молниеносно меняется, когда однажды вечером Джон знакомится на пляже с невероятной девушкой по имени Саванна. Любовь, в которую он не верил, накатывается мощной волной и переворачивает весь мир. Но выдержит ли оно испытание временем и расстоянием?

Экранизирована книга американской кинокомпанией Relativity Media в 2019 году. Главные роли американского солдата Джона Тайри и его девушки Саванны Кертис в кинофильме "Дорогой Джон" сыграли Ченнинг Татум и Аманда Сейфрид. Это лучший дебют фильма по мотивам романа Николаса Спаркса.

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