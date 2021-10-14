Читмил: модный тренд или необходимость и почему он подходит не всем

Читмил нынче модный тренд, но необходимости в нем нет, это подходит не всем

День, когда можно есть все, что хочется – так можно охарактеризовать читмил, и это вовсе не разгрузочный день. В переводе с английского (cheat meal) буквально означает "жульничать с едой". Зачем же нужно такое жульничество и стоит ли устраивать читмил, помог разобраться диетолог, врач спортивной медицины и аллерголог, основатель Диет-центра здорового питания доктора Куща Александр Кущ.

Александр Кущ / Фото: пресс-служба

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Откуда взялся читмил и зачем он нужен?

Читмилом считается запланированное "нарушение" в рационе, которое предусматривает некоторые послабления при соблюдении строгой системы питания. Это якобы помогает людям, которые длительно сидят на строгих диетах, избежать состояния "пищевой депрессии". Ведь строгие ограничения в питании ведут к тому, что непреодолимо хочется съесть любимый десерт или что-то "запрещенное".

Поэтому читмил, день, когда раз в неделю или две человек может есть то, что он хочет, поможет "оторваться" якобы без ущерба для фигуры. Очень часто читмил рекомендован при кето-диете – то есть питании с ограничением углеводов. Но, во-первых, сам по себе строгие диеты уже несут ущерб нашему здоровью.

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А во-вторых – читмил пришел из профессионального спорта, бодибилдинга, где люди годами питаются по определенной схеме, с ограничениями, параллельно строго контролируя свои показатели здоровья, принимая различные препараты и добавки.

Что же не так с кето-диетой и при чем тут читмил?

Когда человек ограничивает в своем рационе углеводы (что предусматривает кето-диета), находясь долгое время на белково-жировом рационе, блокируется работа его поджелудочной железы. Естественно, это отражается и на психоэмоциональном состоянии человека.

И, чтобы поддержать выработку ферментов, а также его психологическое состояние, ему предлагают читмл. Но это очень индивидуальная вещь, как и наша чувствительность к углеводам очень индивидуальна. Есть люди углеводозависимые, и – наоборот.

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Если постоянно читмилить фастфудом, что людям, склонным к полноте, легко поправиться еще больше / Фото: freepik.com

В итоге один на читмиле расслабляется булками с колой и потом вновь возвращается к своему типу питания или диете, не набирая при этом жировую ткань. А для кого-то такой читмил приводи к + полкило жировой ткани за пару дней. Следующий такой читмил – еще плюс 500 грамм жировой ткани. И здесь важную роль играет тип телосложения человека.

Кому же подходит читмил, а кому – нет?

Читмилы подходят для эктоморфов (худощавых людей с быстрым метаболизмом) и мезоморфов – это идеальные атлеты, которые легко теряют и набирают вес. Особенно популярны читмилы у бодибилдеров, которые готовятся к соревнованиям, идут "на сушку", садятся на временные диеты при этом. И читмил для таких людей – чисто психоразгрузка, чтобы не сорваться.

Эндоморф – человек, который быстро набирает вес, особенно жировую ткань, читмилом может навредить. Если такой человек следит за питанием, контролирует свой рацион и начнет читмилить, то периодические картошка фри, фастфуды или жирное мороженое, которыми он будет "разгружаться", приведут к тому, что он снова поправится. Поэтому читмил – это идеальный метод для спортсменов с быстрым метаболизмом и слабой силой воли.

Что же делать, если худеешь или не хочешь поправиться?

Не голодать или сидеть на жестких диетах, а рационально питаться. Главный принцип рационального питания – это наполнить рацион с помощью продуктов достаточным для человека количеством энергии, "строительным материалом", компонентами, которые помогут регулировать обменные процессы, помогать кишечнику правильно функционировать.

Жесткие диеты и читмилы среди них как раз могут привести к набору лишнего веса / Фото: freepik.com

Режим рационального питания – это пропорциональное распределение еды: например, на завтрак приходится 20-25% калорий, на обед – 30%, перекус 10%, ужин – 15-20% от общего каллоража. Если углеводы в меню нарастают к вечеру, да еще на фоне сидячего образа жизни, тогда набора лишнего веса не избежать. Потому что ночью ферментирование снижается, что способствует накоплению лишнего жира.

Также важно правильное сочетание продуктов, например, повышают усвоение белков овощные салаты. А углеводы с растительным маслом наоборот приведут к резкому скачку сахара: поэтому кукурузные хлопья с бисквитом и сладким молоком – это не лучшая комбинация продуктов. Какие продукты больше всего при похудении подойдут вам – поможет разобраться диетолог.

Напомним, что ранее мы писали, почему мы набираем вес осенью.