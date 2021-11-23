Что купить на Черную пятницу 2021 у украинских дизайнеров: 10 стильных находок

Самые интересные находки от украинских дизайнеров на Черную пятницу 2021 / Фото: Коллаж: Сегодня

Самая масштабная распродажа года – это, безусловно, Черная пятница 2021. Американская традиция хорошо прижилась в Украине, каждый ноябрь заставляя покупателей тратить еще больше. Потому что в водовороте сейловых предложений большинство из нас теряется: желая не упустить выгоду, мы оказываемся один на один с горой спонтанных (и не всегда нужных) покупок.

Мы уже давали советы для удачного онлайн-шопинга, который бы привнес в ваш гардероб идеальные вещи на все случаи жизни и для крутых фото на смартфон.

Реклама

Во время распродаж не стоит забывать о сознательном потреблении и скупать все подряд. Вместе с платформой украинских брендов Всі. Свої мы составили список интересных вещей, чтобы вы могли планировать свои покупки заранее и избежать спонтанных решений.

Трендовая обувь

Это именно та вещь, которая спасет каждый образ: трендовые, но вместе с тем лаконичные ботильоны подойдут ко многим комплектам одежды. Именно такого акцента часто не хватает нашим аутфитам, чтобы появилось чувство завершенности. Даже старые добрые джинсы с водолазкой оживят обувь с квадратным носом и платформой. Чтобы пара дольше прослужила и не потеряла актуальность в следующем сезоне, выбирайте базовые цвета и откажитесь от лишнего декора. Именно такой вариант мы нашли у бренда Chili: кожаные ботильоны на маркете 2900 гривен вместо 3600.

Кожаные ботильоны Chili, 2900 грн / Фото: пресс-служба

Реклама

Зимняя обувь

Еще одна обувная покупка на распродажах – зимние ботинки или сапоги. Ищите максимально теплые и универсальные модели, которые можно комбинировать с наибольшим количеством одежды. Это могут быть светлые кожаные ботинки на меху, как у бренда Pavlina: подходят к джинсам, брюкам, платьям и юбкам. И цена приятная: со скидкой 1960 гривен вместо 2800.

Ботинки Pavlina, ​1960 грн / Фото: пресс-служба

Пуховик на зиму

Теплая верхняя одежда нужна всем – это факт. Вряд ли вы найдете что-то теплее и комфортнее пуховика – это тоже факт! Поэтому анализируйте свой гардероб и начинайте поиски подходящего вам пуховика: учитывайте длину, наполнитель, температурный режим и, конечно же, эстетику. По всем этим параметрам нам подходит пуховик от бренда Marchi: серый цвет со всем сочетается, гусиный пух хорошо греет, а интересный крой заставляет сердечко биться чаще. Берем! Тем более что новая цена будет 8715 гривен вместо 10 894.

Реклама

Пуховик Marchi, 8715 грн / Фото: пресс-служба

Стеганая куртка

Еще одна позиция в списке важных зимних покупок – стеганная куртка. Это немного "облегченный" вариант пуховика для тех, кто управляет автомобилем, передвигается на транспорте или не любит кутаться в длинные пальто. Стильная модель существуют у бренда ZHARKO: стеганная куртка на кнопках с утеплителем из синтетического пуха будет стоить на скидках 3750 гривен вместо 4990.

Куртка Zharko, 3750 грн / Фото: пресс-служба

Пальто

Завершает топ позиций верхней одежды демисезонное пальто: его очень выгодно покупать на сейлах, ведь это будет не один сезон. Чтобы пальто не "списали" в следующем году, выбирайте лаконичную модель длины миди: прямую или чуть приталенную, на запах или под пояс. Это должны быть базовые оттенки или классические принты: клетка, "гусиная лапка". Чтобы долго не искать, заглядывайте в ассортимент RASLOV: там существуют именно такие модели. Пальто Happy на маркете можно будет купить за 3850 гривен вместо 4799.

Пальто RASLOV, 3850 грн / Фото: пресс-служба

Кожаные перчатки

Если вы ищете перчатки на холодный сезон, то советуем обратить внимание на кожаные модели. Они хорошо защищают руки, носятся не один год и эстетически смотрятся. Можете подобрать аксессуар в тон к верхней одежде или использовать хороший прием стилизации, купив акцентные перчатки – зеленые, сиреневые, голубые или оранжевые. Яркое "пятно" будет всегда поднимать настроение и позволит экспериментировать с цветами зимой, добавляя другие вещи и аксессуары в любимой гамме. Именно такие перчатки существуют у бренда. ELEN-FASHION: кожаная модель обойдется в 1280 гривен вместо 1600.

Перчатки ELEN-FASHION, 1280 грн / Фото: пресс-служба

Платье трендового цвета

Разбавить монохромный осенне-зимний гардероб можно не только аксессуарами: в этом сезоне рекомендуем приобрести яркое платье в одном из трендовых оттенков. Классный вариант существуют у марки SHTOYKO: платье мини с разрезом в остромодном цвете "синий электрик" пригодится и для ежедневных выходов, и для новогодних корпоративов. Цена платья снизится с 1580 до 1200 гривен.

Платье SHTOYKO, 1200 грн / Фото: пресс-служба

Теплый свитер

Еще одна категория беспроигрышных покупок в период скидок – теплые вещи. К примеру, яркий свитер. Вязаный трикотаж сегодня на пике популярности, а тепло и комфорт из моды не выйдут никогда. Поэтому смело выбирайте принт и цвет по душе: нам понравился свитер с рыбкой от бренда NITKA. На маркете он будет стоить 1760 гривен вместо 2200.

Свитер NITKA, 1760 грн / Фото: пресс-служба

Трикотажный костюм

Еще один теплый мастхев – это трикотажный костюм. Те, кто попытался носить их во время холодов, смело провозглашают такие комплекты своей зимней униформой. Ведь в них невозможно замерзнуть, они нигде не давят и не мешают. И верх вниз подбирать не нужно, можно дольше поспать утром. Костюм из ангоры от бренда Wear Me на маркете будет 20% скидки: худые можно приобрести за 684 гривни вместо 855, штаны – так же.

Костюм Wear Me, 1368 грн / Фото: пресс-служба

Украшения

Завершаем свой топ покупок на сейле приятной позицией. Да, украшения не согреют вас в морозы. Зато поднимут настроение и заставят обрести совершенно новый взгляд на себя и свои ежедневные образы. Можно выбрать "фоновые" минималистические браслеты и серьги, а можно порадовать себя акцентным украшением. Мы выбираем второй вариант: у бренда rar jewelry существуют невероятно красивое серебряное кольцо с кварцем, которое в чернопятничный уикенд можно купить за 3200 гривен вместо 4000.

Кольцо rar jewelry, 3200 грн / Фото: пресс-служба

Напомним, с 26 по 28 ноября пройдет Черный маркет от Все. Свои: там будут четыре этажа одежды, обуви и аксессуаров от 150 украинских брендов. Все товары будут продаваться со скидками от 20% до 50%!

Читайте также: