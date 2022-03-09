Через какую границу лучше ехать в ЕС: советы таможенников / Фото: pixabay.com

Четырнадцатый день вторжения России в Украину. Многие люди, у которых есть возможность, покидают страну в поисках безопасного места, из-за чего на границах образовываются большие очереди. Государственная таможенная служба рассказала о наименее и наиболее загруженных пунктах пропуска на западной границе Украины.

Большинство людей предпочитают уезжать из страны через границу с Польшей, и так уже 2 недели. Из-за этого самые большие очереди сейчас как раз на пунктах "Шегини" и "Краковец", менее загружены "Устилуг" и "Ягодин".

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В это же время пункты пропуска на границе с Венгрией, Словакией, Румынией и Молдовой загружены минимально или вообще пусты. Если у вас есть биометрический паспорт, пройти регистрацию и оказаться в нужной вам стране вы сможете за 3-4 часа.

Через какую границу лучше ехать в ЕС

Актуальную информацию о загруженности пограничных пунктов таможенники наносят на интерактивную карту. А проверить состояние очереди на пограничном пункте можно в этой таблице, там же – чаты по каждому пункту пропуска. Также проверить загруженность пунктов пропуска можно на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

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