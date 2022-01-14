Чем темнее кожа, тем выше риски дефицита витамина D – исследование

У людей, чья кожа смуглее, чем у других, риски развития дефицита витамина D выше / Фото: Коллаж: Сегодня
Недостаток витамина D ослабляет наш иммунитет, повышает риски развития аутоимунных болезней, ведет к порокам в функциях костной ткани и не только. Каждый из нас должен заботиться о своем статусе витамина D, но для людей с более смуглой и темной кожей это должно быть первоочередной задачей, пишет журнал Nutrients.
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Почему именно при смуглой коже нужно принимать витамин D?
Исследователи отмечают, что пигментация кожи и волос зависит от содержания коричнево-черной молекулы эумеланина, которая вырабатывается нашим организмом из аминокислоты под названием тирозин. Люди более смуглые и темнокожие обязаны этим пигменту эумеланину, который "прячется" в самом нижнем слое эпидермиса.
А синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи, поэтому светлокожим людям намного легче получить этот витамин естественным путем, находясь на солнце, чем более смуглым и темнокожим. К тому же активное развитие промышленности, ухудшение экологии также способствуют тому, что людей с более смуглой кожей витамина D хуже синтезируется.
Поэтому им особенно нужно следить за уровнем этого элемента в организме и в случае его дефицита – принимать добавки. Медики отмечают, что достаточное потребление витамина D снизит риск не только рахита, COVID-19 и рассеянного склероза, но и уровень смертности в целом.
Также достаточное количество витамина D в организме снижает неблагоприятный исход беременности и родов, профилактирует рак, диабет, болезнь Альцгеймера и деменцию, острые инфекции дыхательных путей, обострения астмы и хрупкость костей.
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