Чем темнее кожа, тем выше риски дефицита витамина D – исследование

У людей, чья кожа смуглее, чем у других, риски развития дефицита витамина D выше / Фото: Коллаж: Сегодня

Недостаток витамина D ослабляет наш иммунитет, повышает риски развития аутоимунных болезней, ведет к порокам в функциях костной ткани и не только. Каждый из нас должен заботиться о своем статусе витамина D, но для людей с более смуглой и темной кожей это должно быть первоочередной задачей, пишет журнал Nutrients.

Почему зимой возникает дефицит витамина D

Главный источник витамина D для людей – это его производство в коже человека под воздействием ультрафиолетовых лучей. А зимой мы резко ограничены в солнце, к тому же больше времени проводим в помещениях. Поэтому даже в солнечный день практически невозможно получить необходимую нам дозу этого важного витамина.

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Витамин D больше всего содержится в морской рыбе, а также яйцах и молочных продуктах / Фото: Depositphotos

Узнать наверняка, есть у вас или нет дефицит витамина D можно только с помощью анализа крови на 25 (ОН) D. Далеко не всегда удается восполнить этот витамин с помощью продуктов – им богата жирная морская рыба, яичные желтки, цельно молоко, сливочное масло. Поэтому в случаях явного дефицита витамина D рекомендован дополнительный прием комплексов или продуктов с добавками этого витамина.

Почему именно при смуглой коже нужно принимать витамин D?

Исследователи отмечают, что пигментация кожи и волос зависит от содержания коричнево-черной молекулы эумеланина, которая вырабатывается нашим организмом из аминокислоты под названием тирозин. Люди более смуглые и темнокожие обязаны этим пигменту эумеланину, который "прячется" в самом нижнем слое эпидермиса.

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А синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи, поэтому светлокожим людям намного легче получить этот витамин естественным путем, находясь на солнце, чем более смуглым и темнокожим. К тому же активное развитие промышленности, ухудшение экологии также способствуют тому, что людей с более смуглой кожей витамина D хуже синтезируется.

Синтез витамина D преимущественно происходит в верхних слоях кожи под воздействием солнца / Фото: unsplash.com

Поэтому им особенно нужно следить за уровнем этого элемента в организме и в случае его дефицита – принимать добавки. Медики отмечают, что достаточное потребление витамина D снизит риск не только рахита, COVID-19 и рассеянного склероза, но и уровень смертности в целом.

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Также достаточное количество витамина D в организме снижает неблагоприятный исход беременности и родов, профилактирует рак, диабет, болезнь Альцгеймера и деменцию, острые инфекции дыхательных путей, обострения астмы и хрупкость костей.

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