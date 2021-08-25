Чем полезно рисование для развития ребенка – ответ доктора Комаровского

Рисование для развития ребенка не менее полезно, чем математика / Фото: Коллаж: Сегодня

Развивать малыша, его мелкую моторику и тягу к искусству поможет именно изобразительное искусство. Поэтому готовя детей к началу школьной жизни или посещению садика, не забудьте краски, карандаши и фломастеры, а не только ручки, тетради и книги. Популярный педиатр Евгений Комаровский рассказал в своем инстаграм-журнале, чем же так полезно рисование для развития ребенка.

Почему рисовании стоит не меньшего внимания, чем математика

Рисование – замечательный способ развивать ребенка, его интеллект, научить малыша понимать формы, цвета и вообще развить тягу к искусству. Рисование намного быстрее, чем, например, математика позволить вашему ребенку находить друзей и темы для общения со сверстниками.

Именно рисование:

развивает у детей пространственное мышление,

формирует вкус,

помогает творческому началу ребенка раскрыться в полной мере.

Отдайте ребенка на кружок рисования или поощряете, чтобы дома было интересно рисовать / Фото: freepik.com

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А еще с помощью рисования развивается мелкая моторика, поэтому ребенок должен сначала именно рисовать, а потом уже учиться писать.

Где ребенку лучше рисовать?

Можно как отдать малыша на кружок изобразительного искусства, так и поощрять его тягу к рисованию дома. Главное, чтобы дети, особенно младшего возраста, рисовали безопасными (не токсичными) красками, мелками или фломастерами.

Вообще ребенка важно не заставлять, а научить учиться, тогда у него не исчезнет мотивация и тяга к новым знаниям.

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