Чем полезна бузина и что приготовить из нее – рецепт от Евгения Клопотенко

Бузина полезна: растение используют в медицине и кулинарии, а приготовить из нее можно варенье, начинку или использовать рецепт компота / Фото: istockphoto.com, instagram.com/klopotenko

Бузину можно смело назвать украинским суперфудом, это растение используют в медицине, кулинарии и косметологии. Чем же полезна бузина и что можно быстро приготовить сейчас, в период ее цветения – разбираемся с экспертами.

Сиропы и чаи из бузины применяют во время простуды, известна бузина как мочегонное средство, а также ягоды обладают слабительным, противомикробным действием, помогая вывести из кишечника все шлаки и токсины. Однако на ягоды бузины или другую часть этого растения может быть аллергия, также с особой осторожностью следует употреблять бузину людям с воспаление органов пищеварения, сахарным диабетом и в первом триместре беременности.

Реклама

Черные ягоды бузины добавляют в соусы, из них делают кисель, морс, джем, желе, пастилу / Фото: istockphoto.com

Черные ягоды бузины добавляют в соусы, из них делают кисель, морс, джем, желе, пастилу. А ароматные цветы бузины тоже используют в кулинарии, варят компот, ароматизируют чай, конфитюры и уксус. Рецептом компота из бузины и вишен поделился популярный украинский эксперт Евгений Клопотенко.

Бузину, если что, можно брать сушеную, а вишни – мороженые, А теперь рецепт компота, от которого душа будет танцевать (безалкогольный):

Реклама

восемь-десять соцветий бузины промойте (если берете сушеные, то не надо).

400 г мороженых вишен залейте 2,5 л воды, добавьте 100-125 г сахара, 1 ч. л. корицы, бузину и поставьте на огонь.

Когда компот закипит, подержите его на огне всего две минуты и выключайте. Затем оставьте остывать и настаиваться. Пить компот следует холодным, с хорошим куском льда и если хочется – мятой. Как видите, все просто.

Также мы писали, чем полезен зеленый лук и как его правильно есть – 3 совета диетолога.

А еще узнайте, чем полезна окрошка – рецепт летнего супа на квасе или кефире.