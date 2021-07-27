Чем опасны солнечные лучи – ответ доктора Комаровского

Детям особенно важно защищать кожу от солнечных лучей / Фото: Сегодня
Детям до 6-ти месяцев категорически нельзя находиться под отрытым солнцем без солнцезащитного средства. Взрослым тоже нужно пользоваться средством с SPF, поскольку полезного ультрафиолета не бывает. Чем опасно солнце и как от него правильно защищаться детям и взрослым – рассказал популярный детский врач Евгений Комаровский в своем инстаграм-журнале.
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Почему нужно защищать кожу от солнца
Загар, как отмечает Евгений Комаровский, вовсе не полезен – это защитная реакция организма на ультрафиолет. А ультрафиолет в любом виде вреден: он вызывает фотостарение кожи, также существует прямая связь между воздействием УФ-лучей на кожу и развитием рака кожи.
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Солнечные лучи, если от них не защищаться, могут навредить: UVA-лучи (типа А) самые агрессивные, они провоцируют развитие меланомы (рака кожи). И проникают всюду: через одежду, облака, стекло. А UVB-лучи (типа В) вызывают у нас солнечные ожоги. Поэтому важно не находиться много времени на солнце, а защитными средствами пользоваться не только летом. Причем, детям – особенно важно защищать кожу.
Какое же солнцезащитное средство подойдет ребенку?
Малышам до полугода вообще нельзя находиться под открытым солнцем, а тем, кому уже больше 6-ти месяцев нужно наносить солнцезащитный крем. Такие средства должны быть гипоаллергенными, обеспечит защиту от всех типов лучей, содержать комбинированные фильтры.
Солнцезащитный крем нужно на всю поверхность тела, когда загораете / Фото: Pixabay
Евгений Комаровский советует приобретать солнцезащитные средства в аптеках. Внимательно изучайте упаковку, выбирайте известные бренды – которые прошли все клинические испытания, и эффективность их средств доказана как для взрослых, так и для малышей.
А когда лучше наносить солнцезащитный крем?
Наносить средство нужно на всю поверхность тела:и за 20 мин до выхода на улицу, а не на самом пляже. Каждые два часа средство нужно наносить повторно. Также важно наносить крем заново каждый раз после выхода из воды.
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