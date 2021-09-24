Чем навредит алкоголь, если болеете COVID-19, ОРВИ или пневмонией

Не пейте алкоголь, если болеете COVID-19, ОРВИ или пневмонией / Фото: unsplash.com

Принять коньяка, чтобы сбить температуру или выпить водки при воспалении легких: такое "лечение" может усугубить ситуацию и свести на нет результаты проводимой терапии. Употребление алкоголя осложняет лечение ОРВИ, коронавируса и многих других инфекционных заболеваний: группа ученых провела исследование и опубликовала результаты в журнале Nutrients.

Разве алкоголь не помогает при простуде и ОРВИ?

Спиртное не помогает, а наоборот, вредит. Когда человек болеет ОРВИ, гриппом, коронавирусом, воспалением легких, которые вызваны инфекцией, то его организм и так подвергается интоксикации. А употребляя алкоголь, особенно вовремя острой стадии болезни, мы еще больше отравляем свой организм.

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Чтобы вывести из организма ацетальдегид, основную составляющую алкоголя, организму и так потребуется немало сил. У болеющего же человека все силы и работа его иммунной системы направлена на борьбу с инфекцией и выведение токсинов из организма. Поэтому пить во время болезни надо много, но уж никак не алкогольных напитков. Спиртное же, наоборот, угнетает иммунную систему.

А почему нельзя пить алкоголь при коронавирусе?

Алкоголь также вызывает тахикардию и повышение артериального давления, а при температуре частота сердечных сокращений и так повышается. Употребление алкоголя при COVID-19 и пневмонии может привести к усилению попадания инфицированной слизи из верхних дыхательных путей – в нижние.

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То есть из носоглотки – в легкие. Любители "заложить за воротник" вообще болеют чаще. Потому что частое употребление алкоголя ослабляет врожденную и адаптивную иммунные системы.

Исследователи отмечают, что те, кто чаще других пьет спиртные напитки, подвергаются повышенному риску заражения COVID-19 и более тяжелому течению болезни в случае инфицирования.