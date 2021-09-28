Бывают ли полезные сухофрукты и сколько можно их есть

Полезные сухофрукты можно приготовить самому, но их все равно можно ест в небольшом количестве / Фото: freepik.com

Самые полезные из сухофруктов – это те, в которых нет дополнительных добавок, особенно сахара. Как приготовить сухофрукты правильно, чем они полезны для здоровья и что еще важно знать об этом продукте – мы спросили у наших экспертов.

Какие продукты относят к сухофруктам

Сухофрукты – это фрукты, в которых содержание воды удалено путем высушивания. В таких "сушках" намного выше концентрация сахаров и питательных веществ, поэтому сухофрукты – продукт калорийный. Безусловно, в них масса полезных веществ: клетчатка, витамины, антиоксиданты, калий. Этот элемент необходим для наших мышц и помогает вывести из организма лишнюю жидкость.

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Полезны сухофрукты тем, поскольку в ним много калия: но они очень калорийны / Фото: Depositphotos

Очень популярный засахаренные сушеные манго, клюква, ананасы и т.д. Но если вы хотите питаться именно полезной пищей, то таких сухофруктов как раз стоит избегать. Самыми популярными разновидностями являются изюм, финики, чернослив, инжир и курага. Эти сухофрукты часто сушат без добавления сахара, но они калорийные и сладкие сами по себе. Кроме того, перед едой сухофрукты нужно обработать.

Как употреблять сухофрукты с пользой?

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Важный момент! Не стоит налегать на сухофрукты, ели вы худеете, болеете сахарным диабетом, ожирением, бронхиальной астмой, а также склонны к аллергии.

Конечно сухофрукты – это конечно более лучшая альтернатива перекусу, чем конфеты или печенье, отмечает диетолог Олеся Добрянская. Но лучшего варианта для полноценного рациона, чем цельные фрукты, не найти. Поэтому лучше перекусывать несладкими фруктами, ягодами или запеченой тыквой.

Сухофрукты стоит есть в первой половине дня, не более 30-40 г и без добавления сахара. Это если вы хотите получить пользу от такого продукта. Также сухофрукты, купленные на рынке или в магазине, надо помыть. Не всегда они хранились в нормальных условиях, плюс часто продают сухофрукты с сахаром и покрытием из сульфитов или используют для их сушки обработку дымом.

Эти консерванты продлевают срок годности и придают сухофруктам свежий и привлекательный вид. Доктор тибетской медицины, физиотерапевт и консультант по здоровому питанию Елена Беляева советует перед употреблением промыть купленные сухофрукты в теплой воде.

Обращайте внимание на сами сухофрукты: например, не соблазняйтесь на красивую яркую большую курагу. Лучше выбрать сухие, песочно-желтые сушеные абрикосы. Если же хотите есть полезные сухофрукты, то сушите их сами.

Как приготовить полезные сухофрукты

Минздрав Украины советует сушить сухофрукты в сушилке или электрической духовке, которую можно настроить на 50 градусов. Если вы сушите на солнце, то позаботьтесь о защите фруктов от мух. Сухофрукты храните в мешочках из натуральной ткани, стеклянных банках или контейнерах.

Самые полезные сухофрукты – это приготовленные самостоятельно / Фото: instagram.com/lyudmilaez/

Хорошо для сушки подходят яблоки, груши, морель (дикий абрикос), сливы, малина, черника, вишни без косточек и смородина. Сушить яблоки сейчас самое оно, особенно если плоды с собственного сада или вы купили "домашние" яблоки, не импортные и без липкого покрытия, которым плоды мажут сверху для продления срока годности. А Елена Беляева еще советует приготовить сушеные зерна граната, рецепт прост:

зерна гранта подсушивают в сушилке для овощей и фруктов или в дегидраторе. Они сушатся несколько дней,

затем перемалывают на кофемолке,

полученную массу смешивают с жидким медом, перекладывают в стеклянную банку.

Если нет аллергии на мед, то можно съедать пару ложек в день для поддержания пищеварения. Получается природная пищевая добавка.

Также ранее мы писали, чем полезна курага.