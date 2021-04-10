Букингемский дворец назвал дату похорон принца Филиппа

Похороны мужа королевы Великобритании Елизаветы ІІ принца Филиппа состоятся в следующую субботу, 17 апреля. Об этом сообщает Букингемский дворец.

До этой даты в Великобритании объявлен 8-дневный траур. Королевская семья будет соблюдать траур две недели.

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Принца Филиппа похоронят в Виндзоре. Церемония начнется в 15:00 по местному времени в часовне Святого Георгия.

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Как ранее сообщалось, похороны будут не государственными – на них будет присутствовать лишь узкий круг родственников, друзей и глав из стран Содружества.

Перед похоронами тело герцога Эдинбургского будет находиться во дворце Сент-Джеймс. Именно там несколько дней лежало тело принцессы Дианы в 1997 году перед ее похоронами.

Напомним, принц Филипп в сентябре 1973 года побывал в Украине. В столицу герцог Эдинбургский прилетел на личном самолете, причем за штурвалом был он. Были опубликованы архивные материалы.

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