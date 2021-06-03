Будем идти над обрывами: Тина Кароль планирует опасное путешествие

Артистка планирует совершить пеший поход в горы и покорить Эверест. Тина отправится в путешествие уже этой осенью, в октябре

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

В новом видеоинтервью известная украинская певица Тина Кароль не только показала наряд, который никогда не наденет, но и рассказала, куда она собирается отправиться уже этой осенью.

По словам певицы, она планирует посетить Непал и подняться на знаменитую гору Эверест.

"Я поеду в Непал, в поход. Мы будем жить в лагерях, в палатках. Наша задача – дойти до лагеря на Эвересте, а потом мы летим на вертолете на вершину. Это пеший тур, мы будем идти по 12 часов в день. Это очень сложно, но я не боюсь. Мы будем идти над обрывами и наблюдать рассвет на заснеженных непальских хребтах", – поделилась планами Тина.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Эта затея нашла отклик и среди поклонников Тины. Один из подписчиков артистки на YouTube написал, что тоже мечтает о Непале.

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"Я с детства мечтаю о Непале. Увидеть Эверест своими глазами. Пожить в базовом лагере. Увидеть альпинистов, которые покорили вершину. Увидеть эту красоту, эмоции. Тина, желаю вам все это увидеть! Так моя мечта исполнится через вас. Надеюсь, мы увидим как происходил поход", – написал пользователь под ником Rin Mayer.

Скриншот: YouTube

Похоже, что Тина любит путешествовать по необычным локациям мира. К примеру, ранее она снялась в фотосессии, которая проходила в Намибии. Певица отправилась в Африку, где позировала на фоне гигантских барханов. Смотрите впечатляющие фото Тины в пустыне.

Ранее мы сообщали, что Тина Кароль впервые выступит на Atlas Weekend-2021.

Смотрите новое интервью Тины Кароль, где она рассказала о любимой книге, музыке, дизайнерах, одежде и показала свой дом: