Бритни Спирс надела вышиванку необычного фасона (видео)

Бритни Спирс в вышиванке / Фото: instagram.com/britneyspears
Известная американская певица Бритни Спирс, которая недавно прокомментировала документалку о себе, надела вышиванку с необычным фасоном – объемными рукавами и мелкими цветочными узорами.
Звезда опубликовала короткое видео на своей странице в Instagram.
Американская поп-икона призналась, что решила примерять наряд и показать, как изменилась ее фигура после праздников.
"Помните, как мы все отмечали Пасху в прошлом месяце? Я позволила съесть себе немного шоколада… А теперь я решила надеть этот маленький белый наряд", – рассказала певица.
Также можно заметить, что на животе у звезды появились татуировки, на которых изображены символы и рисунки.
Недавно стало известно, что Бритни Спирс впервые даст показания в суде по делу об опекунстве.
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Бритни Спирс – поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен из США. Дебютный альбом под названием "Baby One More Time" сделал ее всемирно известной. Обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись".
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