Бренд Balenciaga удалил все свои сообщения в Instagram – остался только флаг Украины

Как Balenciaga поддерживают Украину / Фото: Balenciaga, Коллаж: Сегодня

H&M и множество других компаний закрывают свои представительства и прекращают работу с Россией. К ним присоединились и Balenciaga. Правда пока французский бренд удалил все свои посты в официальном аккаунте в Instagram, оставив лишь один – с флагом Украины.

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В тексте под фото представители компании написали:

Мы за мир и пожертвовали во Всемирную продовольственную программу для первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы откроем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине.

Пока модная индустрия достаточно медленно реагирует на происходящие в Украине ужасы. Одним из первых дизайнеров, который не стал молчать в страхе потерять русских клиентов – итальянец Джорджо Армани.

Также Украину поддержали и в Федерации высокой моды. С 28 февраля по 8 марта пройдет Неделя моды в Париже, которая закроет месяц показов коллекций сезона осень-зима 2022. В преддверии первых шоу президент Федерации высокой моды Ральф Толедано опубликовал обращение.

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В то время как большая модная семья собиралась на Неделю моды в Париже, война жестоко ударила по Европе и ввергла украинский народ в страх и потрясение. Возможность творчески самовыражаться основывается исключительно на принципах свободы. В свою очередь мода всегда способствовала индивидуальной и коллективной эмансипации и самовыражению в нашем обществе. Учитывая нынешний контекст, Fédération de la Haute Couture et de la Mode призывает вас переживать шоу в ближайшие дни с определенным торжеством и рефлексией этих темных времен, – Ральф Толедано.

Поддержат ли Украину французские модные бренды и дизайнеры мы узнаем в ближайшем будущем.

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