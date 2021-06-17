Больше никаких "идеальных" красоток. Victoria's Secret завершила эпоху ангелов и выбрала других моделей

Victoria's Secret прекращает сотрудничество со своими "ангелами" / Фото: Getty Images
Знаменитая компания, занимающаяся производством и продажей нижнего белья Victoria's Secret объявила о больших переменах. В Instagram бренда появилось сообщение о том, что отныне компания больше не будет сотрудничать со своими "ангелами" – моделями, которые годами представляли новые линейки нижнего белья.
Теперь лицами бренда стали сразу несколько девушек, которые представляют разнообразие во всех смыслах этого слова – среди новых амбассадоров есть трансгендерная девушка, представительницы разных национальностей и сексуальных ориентаций.
Итак, новыми лицами Victoria's Secret стали:
21-летняя Адут Акеч – суданская и австралийская модель, которая выросла в лагере беженцев в Кении;
Адут Акеч / Фото: instagram.com/victoriassecret
49-летняя Аманда де Кадене – британская журналистка, фотограф;
Аманда де Кадене / Фото: instagram.com/victoriassecret
17-летняя Эйлин Гу – китайская лыжница в вольном стиле;
Эйлин Гу / Фото: instagram.com/victoriassecret
35-летняя Меган Рапино, американская футболистка, открытая лесбиянка, представительница ЛГБТК+;
Меган Рапино / Фото: instagram.com/victoriassecret
29-летняя Палома Эльсессер, канадско-американская модель plus size;
Палома Эльсессер / Фото: instagram.com/victoriassecret
38-летняя Приянка Чопра Джонас, индийская актриса и модель;
Приянка Чопра Джонас / Фото: instagram.com/victoriassecret
24-летняя Валентина Сампайо, бразильская актриса и модель, трансгендерная девушка.
Валентина Сампайо / Фото: instagram.com/victoriassecret
В комментариях к публикации кто-то порадовался переменам, а кто-то выразил протест:
- Честно говоря, я не довольна этой новостью – никаких ангелов, ни крыльев, ни фантастических бюстгальтеров, они просто потеряли всю магию, которая сделала бренд всемирно известным. Поздравляю Адут, Валентину и Палому, они этого заслужили.
- Никаких больше крыльев? Плохая идея.
- А мне казалось, это был бренд одежды...
- Пожалуйста, верните крылья!
Смотрите видео о том, какие купальнике выбирают знаменитости: