Больше никаких "идеальных" красоток. Victoria's Secret завершила эпоху ангелов и выбрала других моделей

Многие поклонники Victoria's Secret заявили, что они не в восторге от новой концепции и просят вернуть "ангелов". Некоторые написали, что прекращают покупать продукцию бренда

Victoria's Secret прекращает сотрудничество со своими "ангелами" / Фото: Getty Images

Знаменитая компания, занимающаяся производством и продажей нижнего белья Victoria's Secret объявила о больших переменах. В Instagram бренда появилось сообщение о том, что отныне компания больше не будет сотрудничать со своими "ангелами" – моделями, которые годами представляли новые линейки нижнего белья.

Теперь лицами бренда стали сразу несколько девушек, которые представляют разнообразие во всех смыслах этого слова – среди новых амбассадоров есть трансгендерная девушка, представительницы разных национальностей и сексуальных ориентаций.

Итак, новыми лицами Victoria's Secret стали:

21-летняя Адут Акеч – суданская и австралийская модель, которая выросла в лагере беженцев в Кении;

Адут Акеч / Фото: instagram.com/victoriassecret

49-летняя Аманда де Кадене – британская журналистка, фотограф;

Аманда де Кадене / Фото: instagram.com/victoriassecret

17-летняя Эйлин Гу – китайская лыжница в вольном стиле;

Эйлин Гу / Фото: instagram.com/victoriassecret

35-летняя Меган Рапино, американская футболистка, открытая лесбиянка, представительница ЛГБТК+;

Меган Рапино / Фото: instagram.com/victoriassecret Реклама

29-летняя Палома Эльсессер, канадско-американская модель plus size;

Палома Эльсессер / Фото: instagram.com/victoriassecret

38-летняя Приянка Чопра Джонас, индийская актриса и модель;

Приянка Чопра Джонас / Фото: instagram.com/victoriassecret

24-летняя Валентина Сампайо, бразильская актриса и модель, трансгендерная девушка.

Валентина Сампайо / Фото: instagram.com/victoriassecret

В комментариях к публикации кто-то порадовался переменам, а кто-то выразил протест:

Честно говоря, я не довольна этой новостью – никаких ангелов, ни крыльев, ни фантастических бюстгальтеров, они просто потеряли всю магию, которая сделала бренд всемирно известным. Поздравляю Адут, Валентину и Палому, они этого заслужили.

Никаких больше крыльев? Плохая идея.

А мне казалось, это был бренд одежды...

Пожалуйста, верните крылья!

Скриншот: Instagram

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