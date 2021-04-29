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Бисквит "Виктория" &ndash; рецепт королевского десерта, которому больше 200 лет

3 мая, 10:00

Ирина Маслова

Его ингредиенты четко выверены, а вкус изыскан. Поэтому вы полюбите этот десерт навсегда

Бисквит "Виктория" / Фото: Инстаграм

Эффектный десерт "Виктория" входит в золотую карту всемирно известной выпечки. Его придумали при дворе королевы Виктории больше 200 лет тому назад. Сегодня им смакуют во время "пятичасового чая". Это достаточно плотный бисквит с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита и запишем рецепт.

Особенности бисквита "Виктория"

Бисквит "Виктория": рецепт

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Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером.
  2. Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты.
  3. Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь.
  4. На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили.
  5. Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять.
  6. Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж.
  7. Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час.
  8. Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться.
  9. Украсить сахарной пудрой и малиной.

Здесь узнаете о 5 ошибках из-за которых ваш бисквит не получается.

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