Его ингредиенты четко выверены, а вкус изыскан. Поэтому вы полюбите этот десерт навсегда

Бисквит "Виктория" / Фото: Инстаграм

Эффектный десерт "Виктория" входит в золотую карту всемирно известной выпечки. Его придумали при дворе королевы Виктории больше 200 лет тому назад. Сегодня им смакуют во время "пятичасового чая". Это достаточно плотный бисквит с ярким сливочным вкусом, легкой кислинки которому придает малина. Узнаем, в чем особенность этого красивого бисквита и запишем рецепт.

Особенности бисквита "Виктория"

Равные пропорции сахара, масла и муки. За счет этого получается пористая, нежная и плотная одновременно текстура

Добавление цедры лимона. Чтобы оттенить сливочный вкус и придать цитрусовый аромат

В классическом варианте бисквита не используется сливочный крем, только малиновый джем

Бисквит "Виктория": рецепт

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Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Ингредиенты

Сливочное масло – 250 г

Сахар – 250 г

Мука – 250 г

Разрыхлитель – 8 г

Яйца – 4 шт.

Цедра 1 лимона

Ванильный экстракт – 2 ч. л.

Джем малиновый – 1 ст.

Малина для украшения

Способ приготовления

Смешать в чашке сахар и масло комнатной температуры. Хорошо взбить миксером. Ввести по одному все яйца, каждый раз взбивая смесь миксером в течение 1 минуты. Муку соединить с разрыхлителем в отдельной чаше и хорошо перемешать, небольшими порциями добавляя в смесь. На мелкой терке натереть цедру и добавить в тесто вместе с экстрактом ванили. Форму смазать маслом, обсыпать мукой. На дно положить пергамент. Выложить половину теста, разровнять. Выпекать при 190 градусах 20-25 минут. Дать остыть коржу на решетке 5 минут. Приготовить второй корж. Для того, чтобы коржи стали влажными, их можно завернуть в пищевую пленку и отправить в холодильник на 1 час. Намазать нижний корж малиновым джемом. Накрыть вторым коржом. Дать коржам пропитаться. Украсить сахарной пудрой и малиной.

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