Светлана Бевза десятый раз представила коллекцию на Неделе моды в Нью-Йорке. Она посвящена любовным письмам

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Украинский дизайнер Светлана Бевза уже несколько сезонов представляет свои коллекции в рамках Недели моды в Нью-Йорке. В ее коллекция всегда можно найти минималистичные вещи, созданные с использованием экологически этичных тканей.

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

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На этот раз во всей коллекции осень – 2022 Bevza есть отсылка к конвертам, да и сама коллекция носит название Love letters.

Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

Так, среди аксессуаров есть клатчи в виде конвертов и белоснежные пальто, которые чем-то напоминают сложенный лист бумаги. Крутым элементом в коллекции стали пуговицы – они выполнены в виде восковой печати, а создали их из вторсырья, переработанного в Украине.

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Bevza Fall 2022 / Фото: Vogue

В новой коллекции Bevza можно найти платья-комбинации, вязаные изделия в рубчик с драпировками, которые имитируют рыбную чешую. Все они выполнены из переработанного пластика. Также в этой технике выполнены топ и юбка макси.

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Бевза продолжила создавать пуховики с цифровым принтом, имитирующим мех животных – хит бренда с 2019 года.

Наиболее впечатляющими в коллекции были вещи, созданные из ткани из рыбьей чешуи. Например, шелковая юбка, свободное платье темно-синего цвета и платье-комбинация с кружевной отделкой.

Среди аксессуаров стоит отметить и ботинки с квадратным носком, которые наверняка будут в тренде в следующем сезоне.

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