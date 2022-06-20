Бен Стиллер в киевском ЦУМе: что актер делал в главном универмаге страны (фото)

Голливудский актер посетил киевский ЦУМ в рамках своей миссии в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Последние несколько лет американский актер Бен Стиллер занимается волонтерством и помощью беженцам по всему миру. Звезда не смог пройти мимо трагедии, которая разворачивается в Украине из-за российской агрессии, поэтому он посетил нашу страну как посол доброй воли ООН. 19 июня знаменитость заметили на центральной площади Львова. Ранее он встречался с украинцами, которые были вынуждены спасаться от ужасов войны, в польском городе Жевуш.

Бен также решил посетить Киевскую область. Актер приехал в поселок Макаров, чтобы увидеть последствия "русского мира", а затем отправился в столицу Украины. Поклонники встретили звезду на Крещатике, а также Стиллер посетил киевский ЦУМ.

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Бен Стиллер в киевском ЦУМе

В универмаге голливудский актер провел шопинг, а также познакомился со звездой мужского департамента ЦУМа – лидером продаж -1 этажа, старшим стилистом Виталием Шутым.

Мы радуемся звездным встречам и выражаем благодарность влиятельным личностям, которые не остаются в стороне и своим присутствием привлекают внимание мира к войне в Украине, – сообщили в соцсетях ЦУМа.

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