БАДы и витамины – надо ли принимать или обойдемся продуктами, детальный разбор с экспертами

БАДы и витамины надо принимать, если в организме выявлен дефицит того или иного элемента / Фото: Коллаж: Сегодня
Саплименты (они же – БАДы, биологически активные добавки) не помогут вам восполнить явный и "запущенный" дефицит какого-либо микроэлемента. В первую очередь важно понимать – есть ли этот самый дефицит. Надо ли принимать дополнительно БАДы или витамины для поддержания здоровья или достаточно сбалансировать рацион – разбираемся с экспертами.
Саплименты и БАДы – зачем они нужны вообще?
Не секрет, что сейчас многие принимают БАДы или витаминные комплексы для профилактики или лечения. Но что именно профилактируем – не понятно и зачем принимаем тот или иной комплекс для лечения – тоже. В чем же разница между БАДами и медицинскими препаратами?
То есть, если есть проблема – идем к доктору и лечим медицинскими препаратами, тут же получаем рекомендации по "поддерживающей" терапии, то есть какие БАДы или витаминные комплексы принимать дополнительно. И есть ли вообще в этом необходимость.
А витамины С и D, ведь осенью они нужны особенно?
Осенью, когда мы все испытываем недостаток солнца (а один из составляющих витамина D – холекальциферол, синетизируется нашей кожей под воздействием ультрафиолета, плюс немного его попадает с животной пищей), прием витаминного комплекса обоснован. Но чтобы корректно подобрать дозировку предварительно лучше сдать анализ крови на 25 (ОН) D.
И потом, в зависимости от результата, ваш врач подскажет, какая дозировка витамина D нужна именно вам и как долго следует принимать комплекс. Эргокальциферол, другой элемент, входящий в состав витамина D, мы получаем вместе с растительной пищей. Поэтому обязательно включайте в рацион жирные сорта рыбы, кисломолочные продукты, икру, яичные желтки.
Относительно витамина С – дополнительный его прем может быть обоснован в период болезни или для профилактики осенних респираторных заболеваний. Поскольку ОРВИ, простуда и другие инфекции приводят к усиленному расходу витамина С в организме.
Какие же продукты богаты витамином С?
Но опять же, дозировку и актуальность дополнительного приема витамина С, подчеркивает диетолог Олеся Добрянская, следует обсуждать как минимум со своим семейным врачом. Если ваше питание недостаточно разнообразно, то дополнительный прием витамина С тоже может понадобиться.
А еще витамин С способствует хорошему усвоению железа, поэтому препараты железа можно запивать небольшим количеством ягодного смузи или фреша. Однако, при проблемах с желудком (гастрите), как отмечает Евгения Белинская, аскорбиновая кислота может негативно сказаться на состоянии его слизистой оболочки. Также при хроническом гастрите следует принимать с осторожностью:
- витамин PP (никотиновую кислоту);
- фолиевую кислоту;
- пантотеновую кислоту;
- цинк;
- препараты железа.
Если вы уже принимаете что-то из этого списка, обсудите с вашим лечащим врачом, как минимизировать их агрессивное воздействие на слизистую желудочно-кишечного тракта.
А как же Омега-3? Надо ли принимать постоянно?
Омега-3 ПНЖК (полиненасыщенные жирные аминокислоты) нам очень нужны, они помогают белку коллагену не разрушаться. Осенью Омега-3 важна, как мощный антиоксидант, который не позволяет кислороду (вернее его активным формам) разрушать мембраны клеток. Почему это важно? Потому что чем прочнее мембрана, тем сложнее ее повредить вирусам и бактериям, отмечает косметолог, дерматовенеролог Лилиана Ростовцева.
Можно получить Омега-3 из продуктов, мяса, яиц, много этой аминокислоты в семенах льна и льняном масле, тыкве, шпинате. А больше всего – в морепродуктах и жирной морской рыбе, в том числе и доступных по цене анчоусах, скумбрии, селедке.
Признаки дефицита Омега-3 в организме – это сухость кожи, безжизненные волосы, ломкие ногти, а также быстрая утомляемость. Значит, одного питания недостаточно, спасти ситуацию помогут биодобавки.
Полезно ли "брать" Омега-3 из рыбьего жира?
Вывод напрашивается сам – лучше принимать Омега-3 в форме триглицеридов. Общепринятая дневная норма Омега-3 в мире не установлена, в разных странах рекомендации по приему полиненасыщенных жирных кислот – тоже разные. Лилиана Ростовцева рекомендует придерживаться суточных норм GOED (Global Organization for EPA&DHA) и принимать Омега-3 в таких дозировках:
- 500 мг EPA + DHA для профилактики;
- 700-1000 мг EPA + DHA для беременных и кормящих;
- 1000+ мг EPA + DHA в лечебных целях.
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