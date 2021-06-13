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Анита Луценко призналась, что скрывала своего мужчину специально. Но все-таки мы его увидели (фото)

13 июня, 12:07

Инна Петрова

Избранник звездного фитнес-тренера не любит публичности, потому его почти никогда нельзя увидеть в соцсетях Аниты

Анита Луценко впервые показала своего избранника / Фото: instagram.com/anitasporty

Анита Луценко, которая ранее откровенно рассказала о смерти экс-бойфренда, показала, с кем состоит в отношениях сейчас. Мужчина фитнес-тренера не любит камер и избегает публичной жизни.

Однако нам все же выпала возможность посмотреть на возлюбленного Аниты – они вместе отдохнули в Грузии, в гостях у Иракли Макацария.

В Instastories Луценко опубликовала снимок со своим Александром, где он прячет лицо.

Фитнес-тренер Анита Луценко опубликовала фото со своим мужчиной / Фото: instagram.com/anitasporty

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Но его можно увидеть в ролике, опубликованном в YouTube-канале "Светской жизни".

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Анита Луценко и ее мужчина по имени Александр / Фото: YouTube

"Мы не поженились, но он не хочет публичности, ему это не нравится. В это путешествие мы ехали вместе, потому что Саша очень хорошо дружит уже с Иракли и это было идеально, потому что и день рождения у него вчера был. Вчера отпраздновали грузинский день рождения и это было очень круто и невероятно и я считаю, что устроила хороший подарок тем, что мы поехали вместе сюда", – рассказала Анита Луценко в интервью.

Примечательно, что до сих пор Анита и Александр не афишировали свои отношения. Они вместе воспитывают общую 4-летнюю дочку.

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Ранее Анита Луценко показала, как выглядела семь лет назад.

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