Ани Лорак приехала в Киев и планирует выпустить песню на украинском языке

Певица Ани Лорак отметила, что приехала в свой любимый город и готовит для поклонников много сюрпризов

Ани Лорак приехала в Киев / Фото: instagram.com/anilorak

Популярная певица Ани Лорак, чью внешность недавно обсуждали в Сети, вместе со своей дочкой Софией приехала в Киев. Об этом певица рассказала у себя в Instagram.

В InstaStories Ани Лорак поделилась что приехала в любимый город Киев, а спустя некоторое время опубликовала фото.

"Город вдохновения! Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" – подписала снимок артистка, отметив местоположение Киев.

Ани Лорак в Киеве / Фото: instagram.com/anilorak

Подписчики обрадовались приезду Ани Лорак и в комментариях стали интересоваться, стоит ли ждать концертов певицы в Украине. Артистка не стала отвечать на этот вопрос, но рассказала о планах выпустить песню на украинском языке.

"Жду концерт в Киеве"

"Ждем концерт в Киеве. Каролина, ну когда же"

"Всеукраинский концерт"

Стоит отметить, певица предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов.

Также клип на песню "Раздетая" снимала украинский режиссер Катя Царик

Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:

Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.