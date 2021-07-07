Ани Лорак приехала в Киев и планирует выпустить песню на украинском языке

Ани Лорак приехала в Киев / Фото: instagram.com/anilorak
Популярная певица Ани Лорак, чью внешность недавно обсуждали в Сети, вместе со своей дочкой Софией приехала в Киев. Об этом певица рассказала у себя в Instagram.
В InstaStories Ани Лорак поделилась что приехала в любимый город Киев, а спустя некоторое время опубликовала фото.
"Город вдохновения! Мы снова готовим бомбу в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" – подписала снимок артистка, отметив местоположение Киев.
Ани Лорак в Киеве / Фото: instagram.com/anilorak
Подписчики обрадовались приезду Ани Лорак и в комментариях стали интересоваться, стоит ли ждать концертов певицы в Украине. Артистка не стала отвечать на этот вопрос, но рассказала о планах выпустить песню на украинском языке.
- "Жду концерт в Киеве"
- "Ждем концерт в Киеве. Каролина, ну когда же"
- "Всеукраинский концерт"
Стоит отметить, певица предпочитает работать с украинскими режиссерами. Не так давно Ани Лорак выступила на фестивале "Жара" в Москве. Номера для музыкального фестиваля ей ставил украинский режиссер Герман Ненов.
Также клип на песню "Раздетая" снимала украинский режиссер Катя Царик
Украинский продюсер рассказал о дружбе с Ани Лорак и о том, как он относится к ее выступлениям в России:
Ранее мы писали, что Ани Лорак воссоединилась с экс-супругом на праздновании 10-летия их дочки.