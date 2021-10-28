Смотрите: Анджелина Джоли в платье от кутюр на премьере фильма "Вечные" в Лондоне (фото)

Анджелина Джоли на красной дорожке премьеры фильма "Вечные" / Фото: Getty Images

Анджелина Джоли продолжает впечатлять образами вместе с детьми. Ранее актриса появилась на премьере фильма "Вечные" в Риме в платье Versace. Вчера вечером голливудская звезда вместе со своими пятерыми детьми подарили миру новое модное удовольствие.

Анджелина Джоли с детьми / Фото: Getty Images

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Звездное семейство вышло на красную дорожку премьеры картины киновселенной Marvel в Лондоне. Для вечернего выхода Джоли выбрала черно-белый лук из кутюрной коллекции Valentino, состоящий из пышной юбки в пол, белой расслабленной блузы и черного свободного жакета.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

Вновь своим образом поразила шестнадцатилетняя Захара. Девушка выбрала для своего выхода желтое мини-платье. 20-летний Мэддокс в солнцезащитных очках и сером костюме и 13-летний Нокс во всем черном выбрали нейтральные классические луки.

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15-летняя Шайло была одета в черно-белое платье с принтом от Dior, в котором Джоли появлялась в 2019-м году на презентации фильма "Малефисента", а 13-летняя Вивьен выбрала белое платье.

Появление Анджелины с детьми на красной дорожке произошло через несколько часов после того, как было опубликовано интервью актрисы для издания People. Звезда откровенно рассказала о влиянии своих детей на нее.

Анджелина Джоли / Фото: Getty Images

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У меня дома шесть очень разных личностей. Я так взволнована всеми различными этапами, чувствами и любопытствами, через которые они проходят. Я должна помочь им понять, кто они. А это невозможно, если я не буду развиваться вместе с ними,

- прокомментировала актриса.

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