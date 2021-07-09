Изменить язык на: UA Перейти к новостям

9 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

9 июля, 07:25

Ольга Козачок

День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 9 июля.

9 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 9 июля? День сахарного печенья, День уничтожения стрелкового оружия. День преподобного Давида Солунского, Тихвинской иконы Божией Матери – в православном календаре. Давид Земляничник – в народном календаре. Именины празднуют Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел, Тихон.

Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.

Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 9 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 9 июля.

Какой сегодня праздник

9 июля в православной церкви чтится память преподобного Давида Солунского, святого Иоанна, епископа Готского, святителя Дионисия, архиепископа Суздальского. Празднование Лиддской (Римской), Тихвинской и Нямецкой икон Божией Матери.

Реклама

В народе 9 июля почитался Давид Земляничник. Обычно в этот период люди собирали ягоды земляники, а также листья, которые использовали в медицине.

Приметы на 9 июля

Интересные и важные события в Украине и мире 9 июля

Кто родился 9 июля

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Что подарить бухгалтеру: оригинальные идеи с фото Праздник Петра и Павла: дата, история и традиции Когда День бухгалтера в Украине: дата и история праздника
праздники приметы этот день в истории

Реклама