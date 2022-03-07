8 Марта – как день борьбы за права женщин стал "праздником весны и любви"

8 марта превратился в праздник "весны и любви" в советское время: а вообще это день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию / Фото: istockphoto.com, freepik.com

День 8 Марта, с поздравлениями "весны и любви", цветами и подарками женщинам – традиция советская: и следование ей сейчас, во время войны с Россией у сотен тысяч украинцев и украинок вызывает резкую критику и отторжение.

Однако сам день 8 Марта, цитируя украинскую Википедию, появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права и эмансипацию еще до появления СССР. Так стоит ли отказываться от празднования 8 Марта и что на самом деле он означает?

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Откуда взялось 8 Марта – история праздника

Президент Украинской ассоциации исследовательниц женской истории, доктор исторических наук Оксана Кись в своем материале, посвященному истории 8 Марта пишет, что для подавляющего большинства рядовых украинцев этот день ассоциируется только с "весной, красотой и вечной женственностью".

А начало дня 8 Марта исходит от периодических забастовок и протестов работниц текстильных фабрик в США и Европе во второй половине ХІХ — начале ХХ в. В результате 28 февраля 1909 г. под руководством Социалистической партии тысячи американок отмечали Национальный день прав женщин в США.

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Предложение ежегодно весной отмечать день прав женщин на международном уровне принадлежит известной политической деятельнице того времени Кларе Цеткин. Эту идею она высказала на Второй Международной конференции женщин-социалисток в Копенгагене в августе 1910 года, где более 100 делегаток из 17 стран единодушно ее поддержали.

Предложение ежегодно весной отмечать день прав женщин на международном уровне принадлежит политической деятельнице того времени Кларе Цеткин / Фото: genderindetail.org.ua

И уже в следующем году 19 марта более 1 млн. женщин по всей Европе вышли на уличные акции, чтобы озвучить свои требования по равноправию в политической сфере и на рынке труда. В последующие годы празднование Международного дня женщин происходило ежегодно.

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Немецкий плакат "Женский день", посвященный 8 марта (1914)? перевод: "Дайте нам, женщинам, избирательное право. Женский день, 8 марта 1914 г. " / Фото: Wikipedia

В том числе на территории тогдашней Российской империи, под властью которой в то время находилась большая часть Украины. Как видите, история Международного дня прав женщин началась задолго до возникновения большевизма, как политического явления.

Как 8 Марта стал "днем цветов и женственности"

Впервые женский день был отмечен в советской Украине в 1920 г., а уже в 1921 г. 8 Марта стал государственным праздником в СССР. С тех пор фактически начались процессы целенаправленного переопределения этого праздника, в результате которых день солидарности женщин в борьбе с гендерной дискриминацией превратился в праздник весны и вечной женственности.

Примерно в 1930-е годы прошлого века в общественном сознании закрепляется мнение о том, что советское государство и компартия предоставили женщинам все права, а не женщины сами их добыли в борьбе, получили, отстояли их в ходе революционных преобразований.

В конце 60-х появляется традиция поздравлять женщин на 8 марта цветами, дарить конфеты и делать другие приятные безделушки

Поворотным моментом по смыслу и стилю празднования женского дня стал 1965 год, когда 8 марта приобрело статус государственного выходного дня. С конца 1960-х можно с уверенностью говорить о превращении 8 марта в праздник, который по своему смыслу приближался ко дню матери. Именно в это время и появляется традиция поздравлять женщин в этот день цветами, дарить конфеты и делать другие приятные безделушки.

Какая же на самом деле идея 8 Марта, что празднуют?

В итоге к концу 1980-х годов в СССР сформировался очень специфический способ празднования Международного женского дня, наполненного смыслами, атрибутами и ритуалами, которые были фактически противоположны первобытным идеям, вложенным в этот праздник феминистками начала ХХ века.

За семьдесят лет советской власти 8 Марта было лишено своего политического протестного потенциала, оно было не только получено, но и одомашнено, и превратилось в праздник чествования "весны и вечной женственности". Форма его празднования претерпела невероятные трансформации — от массовых политических уличных акций — до цветов-конфет и детских концертов для мамочек.

В конце 60-х появляется традиция поздравлять женщин на 8 марта цветами, дарить конфеты и подарки / Фото: genderindetail.org.ua

Женщин прославляли уже не за их общественные роли или достижения, но за их "чисто женские добродетели" и награждали пожеланиями "чисто женского счастья". Но в 1970-х годах по миру прокатилась так называемая "вторая волна феминизма": женские организации активно давили на правительства своих стран и международные структуры, требуя на практике обеспечить женщинам равные права и возможности.

Следствием этих массовых и целенаправленных усилий явились изменения в национальных законодательствах стран Европы и Северной Америки. К тому же ООН провозгласила 1975 год годом женщин, чтобы привлечь внимание к проблемам дискриминации женщин, а в 1977 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию № 32/142, согласно которой каждой из стран-участниц предлагалось отмечать Международный День прав женщин.

В 1970-х годах по миру прокатилась "вторая волна феминизма": женские организации требовали обеспечить женщинам равные права и возможности / Фото: genderindetail.org.ua

В 1979 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, которую ратифицировали 150 стран (в том числе и Украинская ССР в 1980 году). Таким образом, страны-участницы не только признавали существование фактов дискриминации женщин, но и брали на себя обязательства по осуществлению мер и усилий по ее ликвидации.

С 1996 года ежегодные празднования Международного дня прав женщин под эгидой ООН проходят под определенным лозунгом, в котором отмечается одна из проблем, с которыми приходится сталкиваться женщинам на пути к равноправию.

Тезис о неизвестности Международного женского дня за пределами бывшего соцлагеря – ошибочен, этот день был и остается важной датой для феминисток во всем мире, днем солидарности в отстаивании женских прав / Фото: genderindetail.org.ua

Например, в 2000 году темой 8 марта была "Женщины объединяются ради мира"; лозунгом 2013 года было "Обещание есть обещание: пора действовать, чтобы прекратить насилие над женщинами". В прошлом году празднование женского дня происходило под лозунгом "Время пришло: городские и сельские активистки меняют жизнь женщин".

А что сегодня, как праздновать 8 Марта?

Подструктура ООН – UN Women – ежегодно использует 8 Марта как возможность привлечь внимание правительств стран мира к конкретным проблемам женщин, – например, более низкому, чем у мужчин, уровню зарплат или нежеланию мужчин идти в отпуск по уходу за детьми. До сих пор острой проблемой остается тема харассмента женщин при трудоустройстве со стороны мужчин-начальников и т.д.

Активистки разных стран 8 марта проводят публичные акции, чтобы заявить о дискриминации, озвучить требования, требовать обеспечения своих прав / Фото: istockphoto.com

Сами активистки разных стран в этот день проводят разнообразные публичные акции, чтобы заявить о дискриминации, озвучить требования, требовать обеспечения своих прав. Но для многих украинок все еще нелегко отказаться от редкой в ​​этой трудной жизни возможность получить какие-то проявления внимания и подарки в этот день.

Уверена, что вскоре женщинам удастся понять, что каждая из нас заслуживает уважения, равных возможностей и доступа к ресурсам, любви, заботе, добрым словам и поддержке ежедневно, постоянно, а не как исключение – раз в год, – пишет Оксана Кись,- И чтобы другие видели в нас равноценную и равноправную человеческую личность, уважали наше человеческое достоинство и уважали наши права, мы сами должны научиться воспринимать себя прежде всего, как полноценных людей, как полноправных гражданок, имеющих собственные нужды, интересы, потенциал и осознающие это, а не как таких "жиночек", незаметных помощниц мужчин в их больших делах, ограниченных бытом хранительниц очага или украшения мужского досуга...

Сегодня тысячи женщин работают в полиции и служат в армии, защищают нашу страну от нападения войск РФ. Тысячи женщин сегодня также волонтерят, помогают с расселением беженцев, готовят еду, закупают продукты и передают нашим бойцам на передовую.

И для множества женщин лучшим подарком (и не только на 8 марта) станет разделение домашних обязанностей, помощь с детьми, возможность уделить время себе, а не быть бесконечным психотерапевтом и выслушивать жалобы всех родственников.

Сегодня тысячи женщин работают в полиции и служат в армии, защищают нашу страну от нападения войск РФ, а не являются "украшением коллектива" / Фото: istockphoto.com

А вообще – спросите вашу жену, подругу, маму или дочь, что она думает про 8 Марта и чего бы хотела в этот день. Веди сегодня, именно благодаря движению женщин во всем мире и борьбе за свои права, у них есть выбор: делать карьеру – или стать мамой, носить платья – или джинсы. Так будет и дальше, потому что война обязательно закончится нашей победой!

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