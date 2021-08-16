7 вариантов еды в кляре для сытного обеденного перерыва

Рецепты блюд в кляре для обеденного перерыва / Фото: Depositphotos

Если любите брать на работу перекусы, вкусные и сытные, то попробуйте приготовить любимые продукты в кляре. Это удобно. Таким образом можно преобразить не только овощи – кабачки, капусту, – но и кальмаров, куриные крылышки, лук и моцареллу. Как это сделать, узнаете ниже. В этом материале найдете срез цен по магазинам для выгодного пикника.

Хрустящая закуска из кабачков

Кабачки в кляре с сыром / Фото: instagram.com/tanyoushaa/

Ингредиенты

Кабачок – 3-4 шт. (небольших)

Панировочные сухари – 3 ст. л.

Манная крупа – 3 ст. л.

Сыр – 80 г

Яйца – 2 шт.

Мука – 3 ст. л.

Соль, чеснок, орегано

Способ приготовления

Смешать панировочные сухари, манку, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и специи. Во второй емкости взбить яйца. Кабачки нарезать брусочками, обвалять в муке, затем в яйце и в панировке и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать 10-15 минут при 200 градусах.

Луковые кольца с моцареллой

Луковые кольца с моцареллой в кляре / Фото: instagram.com/pav_lala/

Ингредиенты

Моцарелла – 100 г

Лук – 1 шт.

Мука – 50 г

Яйца – 2 шт.

Панировочные сухари – 100 г

Способ приготовления

Лук нарезать полукольцами. Моцареллу порезать пластинами, вставить между луковыми кольцами. Кольца обвалять в муке. Потом окунуть во взбитое яйцо и обвалять в сухарях. Обжарить в раскаленном масле до появления корочки.

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Куриные крылышки

Куриные крылышки в кляре / Фото: instagram.com/mikhail_gluzskiy/

Ингредиенты

Куриные крылья – 10 шт.

Белое вино – 200 мл

Масло растительное – 200 мл

Мука – 200 г

Яйцо куриное – 4 шт.

Сливки – 150 мл

Кукурузные хлопья и чипсы – 40 г

Чеснок – 4 зубчика

Сметана – 50 г

Французская горчица – 50 г

Перец черный молотый, соль

Сок лимона – 2 ч. л.

Способ приготовления

Разрезать крылья на части. Выдавить чеснок в миску, добавить вино, лимонный сок, поперчить и посолить. На 10 минут замариновать курицу. Для кляра взбить яйца со сливками, мукой (4-5 ст. л.) и солью. Добавить кукурузные хлопья и измельченные чипсы. Обвалять крылья в муке, затем в кляре. Жарить на разогретой сковороде до готовности.

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Кальмары в кляре

Кальмар в кляре / Фото: instagram.com/bulbasshka/

Ингредиенты

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Кальмар – 4 тушки.

Яйцо – 3 шт.

Панировочные сухари – 2-3 ст. л.

Соль, специи для рыбы

Масло для жарки

Способ приготовления

С кальмаров убрать все лишнее и перепонки, нарезать кольцами по 2 см. Для кляра взбить яйца, добавить соль и специи для рыбы, сухари до получения средней густоты кляра. Жарить на разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.

Белокочанная капуста в кляре

Капуста в кляре / Фото: instagram.com/fdhousewife/

Ингредиенты

Капуста – 1 кочан

Яйца – 2 шт.

Соль, перец, сухие травы, чеснок – по вкусу⠀

Растительное и сливочное масло для обжарки⠀

Способ приготовления

Кочан капусты разрезать на 4 равные части, кочерыжку не удалять. В подсоленной воде сварить их до полной готовности. Остудить. Порезать на куски толщиной 2 см.⠀ Взбить яйца с солью, перцем и приправами по вкусу, выдавить чеснок. Окунуть капусту в кляр и обжаривать их с двух сторон на разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного и сливочного масла.

Рыба в сырном кляре

Рыбное филе в кляре / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Филе рыбы – 200 г

Майонез, сметана или йогурт – 3 ст. л.

Яйцо – 4 шт.

Твердый сыр – 100 г

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом. Добавить соль, перец и муку, еще раз перемешать. Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки, обмакнуть каждый в сырный кляр и обжарить с обеих сторон на сковороде до румяной корочки. Выложить кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир. Затем переложить на красивую тарелку и подавать к столу.

Цветная капуста в кляре

Цветная капуста в кляре на сковороде / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Цветная капуста – 1 кг

Растительное масло – 200 мл

Молоко – 1 стакан

Яйца – 4 шт.

Мука – 1 стакан

Соль – по вкусу

Способ приготовления

Капусту помыть и снять верхние листья. Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут. Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто. Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле. Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.

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