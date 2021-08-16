7 вариантов еды в кляре для сытного обеденного перерыва

Рецепты блюд в кляре для обеденного перерыва / Фото: Depositphotos
Если любите брать на работу перекусы, вкусные и сытные, то попробуйте приготовить любимые продукты в кляре. Это удобно. Таким образом можно преобразить не только овощи – кабачки, капусту, – но и кальмаров, куриные крылышки, лук и моцареллу. Как это сделать, узнаете ниже. В этом материале найдете срез цен по магазинам для выгодного пикника.
Хрустящая закуска из кабачков
Ингредиенты
- Кабачок – 3-4 шт. (небольших)
- Панировочные сухари – 3 ст. л.
- Манная крупа – 3 ст. л.
- Сыр – 80 г
- Яйца – 2 шт.
- Мука – 3 ст. л.
- Соль, чеснок, орегано
Способ приготовления
- Смешать панировочные сухари, манку, тертый сыр, измельченный чеснок, соль и специи. Во второй емкости взбить яйца.
- Кабачки нарезать брусочками, обвалять в муке, затем в яйце и в панировке и выложить на противень, застеленный пергаментом.
- Выпекать 10-15 минут при 200 градусах.
Луковые кольца с моцареллой
Ингредиенты
- Моцарелла – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Мука – 50 г
- Яйца – 2 шт.
- Панировочные сухари – 100 г
Способ приготовления
- Лук нарезать полукольцами. Моцареллу порезать пластинами, вставить между луковыми кольцами.
- Кольца обвалять в муке. Потом окунуть во взбитое яйцо и обвалять в сухарях.
- Обжарить в раскаленном масле до появления корочки.
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Куриные крылышки
Ингредиенты
- Куриные крылья – 10 шт.
- Белое вино – 200 мл
- Масло растительное – 200 мл
- Мука – 200 г
- Яйцо куриное – 4 шт.
- Сливки – 150 мл
- Кукурузные хлопья и чипсы – 40 г
- Чеснок – 4 зубчика
- Сметана – 50 г
- Французская горчица – 50 г
- Перец черный молотый, соль
- Сок лимона – 2 ч. л.
Способ приготовления
- Разрезать крылья на части. Выдавить чеснок в миску, добавить вино, лимонный сок, поперчить и посолить. На 10 минут замариновать курицу.
- Для кляра взбить яйца со сливками, мукой (4-5 ст. л.) и солью. Добавить кукурузные хлопья и измельченные чипсы.
- Обвалять крылья в муке, затем в кляре. Жарить на разогретой сковороде до готовности.
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Кальмары в кляре
Ингредиенты
- Кальмар – 4 тушки.
- Яйцо – 3 шт.
- Панировочные сухари – 2-3 ст. л.
- Соль, специи для рыбы
- Масло для жарки
Способ приготовления
- С кальмаров убрать все лишнее и перепонки, нарезать кольцами по 2 см.
- Для кляра взбить яйца, добавить соль и специи для рыбы, сухари до получения средней густоты кляра.
- Жарить на разогретой сковороде по 1-2 минуты с каждой стороны.
Белокочанная капуста в кляре
Ингредиенты
- Капуста – 1 кочан
- Яйца – 2 шт.
- Соль, перец, сухие травы, чеснок – по вкусу⠀
- Растительное и сливочное масло для обжарки⠀
Способ приготовления
- Кочан капусты разрезать на 4 равные части, кочерыжку не удалять.
- В подсоленной воде сварить их до полной готовности. Остудить. Порезать на куски толщиной 2 см.⠀
- Взбить яйца с солью, перцем и приправами по вкусу, выдавить чеснок.
- Окунуть капусту в кляр и обжаривать их с двух сторон на разогретой сковороде, с небольшим количеством растительного и сливочного масла.
Рыба в сырном кляре
Ингредиенты
- Филе рыбы – 200 г
- Майонез, сметана или йогурт – 3 ст. л.
- Яйцо – 4 шт.
- Твердый сыр – 100 г
Способ приготовления
- Сыр натереть на крупной терке, смешать с яйцами и майонезом.
- Добавить соль, перец и муку, еще раз перемешать.
- Взять филе рыбы, разрезать на небольшие кусочки, обмакнуть каждый в сырный кляр и обжарить с обеих сторон на сковороде до румяной корочки.
- Выложить кусочки рыбы на салфетку, чтобы стек весь лишний жир. Затем переложить на красивую тарелку и подавать к столу.
Цветная капуста в кляре
Ингредиенты
- Цветная капуста – 1 кг
- Растительное масло – 200 мл
- Молоко – 1 стакан
- Яйца – 4 шт.
- Мука – 1 стакан
- Соль – по вкусу
Способ приготовления
- Капусту помыть и снять верхние листья.
- Кочан немного проварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, охладить и разделить на соцветия. Как вариант, можно сразу разобрать капусту на соцветия и бланшировать их в течение 3-5 минут.
- Из молока, яиц, соли и муки приготовить жидкое тесто.
- Соцветия капусты обмакнуть в кляр и сразу же обжарить в хорошо разогретом масле.
- Переложить на тарелку, застеленную бумажными полотенцами, чтобы впитался лишний жир.
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