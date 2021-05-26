7 идеальных пар обуви на лето — под платье, джинсы и костюм

Помимо всегда актуальных белых кроссовок, этим летом стоит пополнить свою коллекцию женственной обувью. Босоножки на платформе, плетеные сандалии и вьетнамки на kitten heel выглядят стильно и при этом по-настоящему комфортны.
Конечно, высокие каблуки — особенно, если они необычной формы — тоже рано списывать со счетов. В общем, усаживайтесь поудобнее. Сегодня вместе подбираем самую модную обувь для умопомрачительных летних образов.
Вьетнамки
Здесь ситуация почти как с клогами. Когда впервые Ким Кардашьян появилась в облегающем мини и вьетнамках, многие покрутили пальцем у виска. Другие сказали, мол, у нее пляж за углом и вообще свой бассейн, чего вы пристали. Но в 2021-м окончательно стало понятно, что вьетнамки — стильная городская и вечерняя обувь. Интересно смотрятся модели на небольшом каблучке, но стандартная плоская подошва тоже хороша.
Aquazzura / Фото: matchesfashion.com
Yume Yume / Фото: matchesfashion.com
Острый мыс
На радость всем одиноким девушкам, интерес к обуви с квадратным мысом постепенно угасает. Теперь на свиданиях снова можно сводить с ума длинным ногами и подчеркивать их стройность остроносыми туфлями. Каблук при этом может быть квадратным и устойчивым — вытянутая форма сама по себе добавляет роста.
Saint Laurent / Фото: matchesfashion.com
Amina Muaddi / Фото: matchesfashion.com
Массивная платформа
Ее возвращения в списки трендов все ждали с нетерпением. Ведь это лучший способ "оставаться на высоте" и чувствовать себя удобно. Большинство дизайнеров представили модели, в которых верх совпадает оттенком или принтом с платформой. Кроме привычных черных, рекомендуем примерить яркую пару — лавандовую, розовую или салатовую.
Gucci / Фото: matchesfashion.com
Simon Miller / Фото: farfetch.com
Слиперы
Выходить на улицу в пижаме давно стало голливудским трендом. В новом сезоне заморачиваться придется еще меньше: теперь домашней может быть не только одежда, но и обувь. Выбирайте, что больше нравится — расслабленные тапки с мехом, объемные с дутым верхом или минималистичные.
Balenciaga
Deiji Studious / Фото: matchesfashion.com
Плетеные сандалии
Они помогут хотя бы мысленно перенестись из каменных джунглей в обычные. Подойдут как высокие сандалии со шнуровкой в греческом стиле, так и классические модели, будто сплетенные из соломы или вязаные крючком. Не менее свежо смотрятся босоножки из толстых ниточных жгутов.
Nomadic State of Mind / Фото: farfetch.com
Alvaro / Фото: matchesfashion.com
С цепями
Обувь для этого лета модные дома не стали перегружать декором, сделав акцент на жизнерадостные цвета. Единственное исключение — цепи. Изящные и тонкие, переплетенные между собой и крупные, они вносят изюминку в лаконичный дизайн. Сумки с цепочками тоже актуальны, так что можно собрать полный комплект.
Bottega Veneta / Фото: matchesfashion.com
JW Anderson
Балетки
Балетки слишком комфортные, чтобы расставаться с ними навсегда. Примерно так подумали Instagram-инфлюенсеры, а бренды их поддержали. Поэтому антитренд последних лет триумфально вернулся, причем сразу на верхушку модного рейтинга. Самые стильные украшены квадратной пряжкой, трогательным бантиком или сделаны из мягкой кожи.
Mansur Gavriel / Фото: matchesfashion.com
NEOUS / Фото: farfetch.com
Напомним, мы уже рассказывали про самые модные платья сезона – ажурные, лаконичные и в пасторальном стиле.