7 домашних лимонадов, которые быстро утолят жажду

Нужны сочные лимоны и лед. Все остальное – дело вкуса. К классическому лимонаду можно добавить вишню, клубнику, ежевику или имбирь. Для лучшего эффекта нужна свежая мята, а в качестве подсластителя берите немного меда

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Их время пришло. Время освежающих домашних напитков, в которые вы знаете, что добавлено. Это важно. Любите неповторимый вкус лимона – берите этого цитрусового больше. Но в такие напитки можно добавить клубнику или ежевику, апельсин или имбирь. И да, домашние лимонады отлично утоляют жажду, как и полезные холодные супы. А для того, чтобы это лето надолго осталось в памяти, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Домашний лимонад

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Ингредиенты

4 лимона

4 лайма

3 апельсина

600 г сахара

3,5 л воды

Способ приготовления

Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками. Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут. Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.

Ежевичный лимонад с мятой

Лимонад с ежевикой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

400 г ежевики

120-150 г сахара

2 лимона

Горсть листьев мяты (примерно 5 веточек)

150 мл воды для сиропа

Для подачи

Минеральная вода

Лед

Ежевика и лимон

Способ приготовления

Ежевику помыть и измельчить блендером. Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок. Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона. Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.

Апельсиновый лимонад

Лимонад с апельсинами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

1 чашка лимонного фреша

3 чашки воды

1/2 чашки сахара

2 чашки апельсинового фреша

4 ломтика апельсина толщиной 1 см

4 ломтика лимона толщиной 5 мм

Кубики льда

Способ приготовления

В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился. Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.

Лимонад с лаймом и мятой

Лимонад с мятой и лаймом / Фото: Depositphotos

Реклама

Ингредиенты

3 лимона

1 лайм

5-6 ст. л. сахарной пудры

Свежая мята – пучок

Питьевая вода

Лед

Способ приготовления

Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты. Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится. Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту. Подавайте на стол в стаканах с трубочками.

Клубничный лимонад

Лимонад с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

100 г свежей клубники

2 лимона

1 стакан воды

1-2 ст. л. сахара или по вкусу

3 кубика льда

Способ приготовления

Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь). Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа. Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере. Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.

Вишневый лимонад с мятой

Лимонад с вишней и мятой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1,5 л воды

6 ст. л. сахара

6 листиков мяты

200 г вишни

Способ приготовления

В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения. Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить. Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.

Имбирный лимонад классический

Лимонад имбирный с медом

Ингредиенты

Лимон – 1 шт.

Свежий имбирь – 3-4 см

Мята – листики с нескольких веточек

Мед или сахар – 1 ст. л.

Способ приготовления

Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру. Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться. Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.

Кавказский холодный суп тоже прекрасно охлаждает в жару. Рецепт и как его приготовить узнаете из видео.

Здесь найдете 5 рецептов фраппучино, которое получается не хуже, чем в кафе.