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7 домашних лимонадов, которые быстро утолят жажду

23 июня, 11:02

Ирина Маслова

Нужны сочные лимоны и лед. Все остальное – дело вкуса. К классическому лимонаду можно добавить вишню, клубнику, ежевику или имбирь. Для лучшего эффекта нужна свежая мята, а в качестве подсластителя берите немного меда

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Их время пришло. Время освежающих домашних напитков, в которые вы знаете, что добавлено. Это важно. Любите неповторимый вкус лимона – берите этого цитрусового больше. Но в такие напитки можно добавить клубнику или ежевику, апельсин или имбирь. И да, домашние лимонады отлично утоляют жажду, как и полезные холодные супы. А для того, чтобы это лето надолго осталось в памяти, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Домашний лимонад

Домашний лимонад / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Цитрусовые помыть, очистить от кожуры и нарезать кружочками.
  2. Проварить фрукты с водой и сахаром – нужно сперва довести до кипения, а потом дать постоять на огне еще 5 минут.
  3. Снять с плиты и дать остыть, после чего поставить в холодильник.
  4. Подавать вместе со льдом и кусочками цитрусовых.

Ежевичный лимонад с мятой

Лимонад с ежевикой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Для подачи

Способ приготовления

  1. Ежевику помыть и измельчить блендером.
  2. Процедить через сито в кастрюлю. Туда же поместить цедру одного лимона, из двух лимонов выжать сок.
  3. Добавить сахар и воду. Все перемешать и варить на медленном огне около 20 минут. В процессе можно пробовать и регулировать вкус добавлением большего количества сахара или лимона.
  4. Полученный концентрат пропустить через сито и охладить.

Апельсиновый лимонад

Лимонад с апельсинами / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В большом кувшине соедините лимонный сок, воду и сахар. Перемешайте хорошо, чтобы сахар растворился.
  2. Выжмите апельсиновый сок и влейте его в кувшин. Хорошо перемешайте и остудите.

Лимонад с лаймом и мятой

Лимонад с мятой и лаймом / Фото: Depositphotos

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Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Налейте в кувшин процеженный сок лимонов и сок лайма. Добавьте мелко натертую цитрусовую цедру, сахарную пудру и половину мяты.
  2. Немного растолките веточки мяты, чтобы они пустили сок, и хорошо размешайте смесь, пока сахарная пудра не растворится.
  3. Добавьте большое количество льда и примерно литр питьевой воды, а также остальную мяту.
  4. Подавайте на стол в стаканах с трубочками.

Клубничный лимонад

Лимонад с клубникой / Фото: freepik.com

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Лимоны ошпарьте кипятком и срежьте кожуру, удаляя белую мякоть под ней (иначе ваш лимонад приобретет неприятную горечь).
  2. Залейте цедру водой, добавьте сахар и доведите до кипения. Дайте сиропу настояться 3 часа.
  3. Из лимонов выдавите сок. Клубнику перебейте в блендере.
  4. Соедините лимонад и ягодное пюре, добавьте лед и быстро подавайте.

Вишневый лимонад с мятой

Лимонад с вишней и мятой / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. В кастрюлю налить фильтрованную воду, положить 6 ст. л. сахара и 6 листиков мяты. Поставить на плиту и довести до кипения.
  2. Помыть вишни и удалить косточки. Половину вишен добавить в закипевший мятный сироп и варить 3 минуты. Снять с плиты, остудить.
  3. Лимон ошпарить кипятком, помыть, разрезать на две половинки.
  4. В остывший сироп добавить вторую половину вишен, из одной половинки лимона выдавить сок. Отправить кастрюлю в холодильник на 2 часа.
  5. Процедить вишневый лимонад в кувшин. Оставшуюся половину лимона нарезать кружочками и добавить в напиток.

Имбирный лимонад классический

Лимонад имбирный с медом

Ингредиенты

Способ приготовления

  1. Имбирь очистить от кожицы и нарезать тонкой соломкой. С лимона снять цедру.
  2. Положить все это в кувшин и залить немного остывшим кипятком. Мяту положить сверху в кувшин, дать немного настояться.
  3. Когда лимонад остынет до комнатной температуры, выжать в него сок из лимона, долить доверху водой, добавить мед и отправить в холодильник на ночь. Мяту перед этим желательно вынуть.

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