65-летняя Долина вышла в свет в рваных джинсах: До чего же шикарная

В Сети поклонники певицы обсуждают ее потрясающий внешний вид

/ Фото: instagram.com/panaiotov

Лариса Долина впечатлила поклонников внешним видом. Певица, которая недавно показала честное фото без обработки, появилась на публике в идеальном аутфите. Звезда надела светлые джинсы и желтый жакет, добавив к луку золотые ботильоны на каблуках.

Певец Александр Панайотов опубликовал на своей Instagram-странице пару новых фотографий с Ларисой Долиной. На них любимица миллионов выглядит очень современно и свежо.

Фото: instagram.com/panaiotov

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Фото: instagram.com/panaiotov

Поклонники Ларисы Долиной в комментариях засыпали ее комплиментами:

"До чего же шикарная женщина!"

"Лариса классная!"

"Лариса Александровна, вы шикарная! Поделитесь секретами похудения"

Скриншот: instagram.com/panaiotov

Недавно мы писали, что ведущая Лариса Гузеева поделилась фотографией Ларисы Долиной без обработки.