57-летняя Моника Беллуччи поразила роскошной фигурой в платье от украинского дизайнера (фото)

Моника Беллуччи в съемке декабрьского номера The Sunday Times Style / Фото: Sunday Times
Моника Беллуччи стала героиней обложки декабрьского номера The Sunday Times приложения Style. 57-летняя голливудская актриса снялась в роскошной фотосессии, продемонстрировав шикарную фигуру и внешний вид.
Звезда позировала в платье дизайнера с украинскими корнями Петара Петрова и украшениях французского ювелирного дома Cartier.
Моника примерила минималистические, но достаточно женственные наряды для фотосессии, среди который была одежда как молодых брендов, так и люксовых, например, плащ Giorgio Armani.
В откровенном интервью звезда призналась, что не боится естественно стареть и считает, что женщины свободны выбирать сами, как этот процесс должен проходить в их жизни.
Также Беллуччи рассказала о предстоящем проекте, посвященном знаменитой оперной певице Марии Каллас. Ее дневники и письма Моника будет читать на сцене в Лондоне в течение одной ночи в апреле следующего года.
Страсть может быть всем, любовью, которую вы испытываете к своей работе, к своей семье, ко всему, что вас окружает. Это состояние души – рассказала Беллуччи, что для нее является страсть.
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