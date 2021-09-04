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5 ярких завтраков из Instagram, которые станут любимыми

Ирина Маслова
4 сентября, 07:01
Эти рецепты собраны среди пользователей со всего мира. Это воздушные панкейки, овсянка с инжиром и голубикой, нежный картофельный салат, гранола с манго и брускетта с помидорами и сыром

5 завтраков из Instagram / Фото: instagram.com/avocadotoast/

Еда должна быть вкусной, еда должна быть красивой. Когда мы включаем фантазию и начинаем даже в простых блюдах видеть прекрасное, получаются шедевры. Некоторые из нас эти шедевры выкладывают в Instagram, а некоторые восхищаются, а потом воспроизводят эти рецепты. Ниже найдете пять позиций завтраков, как ранних, так и поздних, с наглядным доказательством, что еда – это искусство.

Панкейки с ягодами

Панкейки с ягодами / Фото: instagram.com/thebreakfastbird/

Ингредиенты

  • мука – 200 г;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • разрыхлитель – 2 ч. л.;
  • соль – щепотка;
  • молоко – 200 мл;
  • растительное масло – 3 ст. л.;
  • яйцо – 1 шт.;
  • ягоды, миндаль, мед – для украшения.

Способ приготовления

  1. Слегка взбить яйцо венчиком или вилкой, добавить растительное масло и молоко.
  2. Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью.
  3. Соединить мучную и яично-молочную смесь, перемешать.
  4. Разогреть сковороду, смазать маслом и ложкой аккуратно выложить тесто. Когда оно начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону и продолжать жарить до золотистого цвета.
  5. Украсить ягодами, миндалем и медом.

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Овсянка с голубикой, медом и инжиром

Овсянка с голубикой, медом и инжиром / Фото: instagram.com/oatmealsny/

Ингредиенты

  • овсянка – 1 ст.;
  • молоко – 300 мл;
  • голубика, инжир – по вкусу;
  • семена чиа – для украшения;
  • сахар, мед или сироп агавы – по вкусу;
  • щепотка соли.

Способ приготовления

  1. Довести до кипения молоко. Посолить.
  2. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
  3. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить ягодами, инжиром, семенами чиа.

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Нежный картофельный салат

Картофельный салат / Фото: instagram.com/spoonforkbacon/

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Ингредиенты

  • картофель – 8 шт.;
  • яйца – 6 шт.;
  • маринованные огурцы – 3 шт.;
  • майонез (сметана) – 5 ст. л.;
  • горчица зернистая – 3 ст. л.;
  • чеснок – 3 зуб.;
  • лук-шалот – 150 г;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Картофель хорошо помыть, отварить в кожуре. Измельчить картофелемялкой, по желанию, кожуру можно не снимать.
  2. Нарезать огурцы кубиком, дать стечь соку и добавить к картофелю. То же самое проделать с яйцами и луком-шалотом.
  3. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок, перемешать.
  4. Для заправки смешать майонез и горчицу, добавить в салат и перемешать.
  5. Салат накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов. Перед подачей снова перемешать и украсить зеленью.

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Гранола с манго

Гранола с манго / Фото: instagram.com/irusyabaryshnikova/

Ингредиенты

  • греческий йогурт – 150 г;
  • гранола – 3 ст. л.;
  • манго – половина.

Способ приготовления

  1. На дно стакана положить гранолу, добавить йогурт, украсить кусочками манго.

Брускетта с сыром, чесноком и помидорами

Брускетта с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/evg.sha2021/

Ингредиенты

  • хлеб цельнозерновой – 80 г;
  • помидоры – 50 г;
  • сыр – 40 г;
  • зелень, оливковое масло;
  • чеснок – по желанию.

Способ приготовления

  1. Сыр натереть на крупной терке. Помидоры, зелень мелко порезать и смешать с сыром. Добавить измельченный чеснок.
  2. Хлеб смазать оливковым маслом. Выложить на него смесь из сыра и помидоров.
  3. Запекать пять-семь минут при температуре 200 градусов.

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