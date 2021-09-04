5 ярких завтраков из Instagram, которые станут любимыми

5 завтраков из Instagram / Фото: instagram.com/avocadotoast/

Еда должна быть вкусной, еда должна быть красивой. Когда мы включаем фантазию и начинаем даже в простых блюдах видеть прекрасное, получаются шедевры. Некоторые из нас эти шедевры выкладывают в Instagram, а некоторые восхищаются, а потом воспроизводят эти рецепты. Ниже найдете пять позиций завтраков, как ранних, так и поздних, с наглядным доказательством, что еда – это искусство.

Панкейки с ягодами

Панкейки с ягодами / Фото: instagram.com/thebreakfastbird/

Ингредиенты

мука – 200 г;

сахар – 2 ст. л.;

разрыхлитель – 2 ч. л.;

соль – щепотка;

молоко – 200 мл;

растительное масло – 3 ст. л.;

яйцо – 1 шт.;

ягоды, миндаль, мед – для украшения.

Способ приготовления

Слегка взбить яйцо венчиком или вилкой, добавить растительное масло и молоко. Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью. Соединить мучную и яично-молочную смесь, перемешать. Разогреть сковороду, смазать маслом и ложкой аккуратно выложить тесто. Когда оно начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону и продолжать жарить до золотистого цвета. Украсить ягодами, миндалем и медом.

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Овсянка с голубикой, медом и инжиром

Овсянка с голубикой, медом и инжиром / Фото: instagram.com/oatmealsny/

Ингредиенты

овсянка – 1 ст.;

молоко – 300 мл;

голубика, инжир – по вкусу;

семена чиа – для украшения;

сахар, мед или сироп агавы – по вкусу;

щепотка соли.

Способ приготовления

Довести до кипения молоко. Посолить. Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать. Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить ягодами, инжиром, семенами чиа.

Нежный картофельный салат

Картофельный салат / Фото: instagram.com/spoonforkbacon/

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Ингредиенты

картофель – 8 шт.;

яйца – 6 шт.;

маринованные огурцы – 3 шт.;

майонез (сметана) – 5 ст. л.;

горчица зернистая – 3 ст. л.;

чеснок – 3 зуб.;

лук-шалот – 150 г;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления

Картофель хорошо помыть, отварить в кожуре. Измельчить картофелемялкой, по желанию, кожуру можно не снимать. Нарезать огурцы кубиком, дать стечь соку и добавить к картофелю. То же самое проделать с яйцами и луком-шалотом. Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок, перемешать. Для заправки смешать майонез и горчицу, добавить в салат и перемешать. Салат накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов. Перед подачей снова перемешать и украсить зеленью.

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Гранола с манго

Гранола с манго / Фото: instagram.com/irusyabaryshnikova/

Ингредиенты

греческий йогурт – 150 г;

гранола – 3 ст. л.;

манго – половина.

Способ приготовления

На дно стакана положить гранолу, добавить йогурт, украсить кусочками манго.

Брускетта с сыром, чесноком и помидорами

Брускетта с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/evg.sha2021/

Ингредиенты

хлеб цельнозерновой – 80 г;

помидоры – 50 г;

сыр – 40 г;

зелень, оливковое масло;

чеснок – по желанию.

Способ приготовления

Сыр натереть на крупной терке. Помидоры, зелень мелко порезать и смешать с сыром. Добавить измельченный чеснок. Хлеб смазать оливковым маслом. Выложить на него смесь из сыра и помидоров. Запекать пять-семь минут при температуре 200 градусов.

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