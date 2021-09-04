5 ярких завтраков из Instagram, которые станут любимыми

5 завтраков из Instagram / Фото: instagram.com/avocadotoast/
Еда должна быть вкусной, еда должна быть красивой. Когда мы включаем фантазию и начинаем даже в простых блюдах видеть прекрасное, получаются шедевры. Некоторые из нас эти шедевры выкладывают в Instagram, а некоторые восхищаются, а потом воспроизводят эти рецепты. Ниже найдете пять позиций завтраков, как ранних, так и поздних, с наглядным доказательством, что еда – это искусство.
Панкейки с ягодами
Панкейки с ягодами / Фото: instagram.com/thebreakfastbird/
Ингредиенты
- мука – 200 г;
- сахар – 2 ст. л.;
- разрыхлитель – 2 ч. л.;
- соль – щепотка;
- молоко – 200 мл;
- растительное масло – 3 ст. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- ягоды, миндаль, мед – для украшения.
Способ приготовления
- Слегка взбить яйцо венчиком или вилкой, добавить растительное масло и молоко.
- Смешать муку с сахаром, разрыхлителем и солью.
- Соединить мучную и яично-молочную смесь, перемешать.
- Разогреть сковороду, смазать маслом и ложкой аккуратно выложить тесто. Когда оно начнет пузыриться, перевернуть на другую сторону и продолжать жарить до золотистого цвета.
- Украсить ягодами, миндалем и медом.
Овсянка с голубикой, медом и инжиром
Овсянка с голубикой, медом и инжиром / Фото: instagram.com/oatmealsny/
Ингредиенты
- овсянка – 1 ст.;
- молоко – 300 мл;
- голубика, инжир – по вкусу;
- семена чиа – для украшения;
- сахар, мед или сироп агавы – по вкусу;
- щепотка соли.
Способ приготовления
- Довести до кипения молоко. Посолить.
- Всыпать овсяные хлопья и варить, время от времени помешивая, до готовности. Добавить сахар, если используете, и перемешать.
- Перелить овсянку в порционные тарелки, украсить ягодами, инжиром, семенами чиа.
Нежный картофельный салат
Картофельный салат / Фото: instagram.com/spoonforkbacon/
Ингредиенты
- картофель – 8 шт.;
- яйца – 6 шт.;
- маринованные огурцы – 3 шт.;
- майонез (сметана) – 5 ст. л.;
- горчица зернистая – 3 ст. л.;
- чеснок – 3 зуб.;
- лук-шалот – 150 г;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления
- Картофель хорошо помыть, отварить в кожуре. Измельчить картофелемялкой, по желанию, кожуру можно не снимать.
- Нарезать огурцы кубиком, дать стечь соку и добавить к картофелю. То же самое проделать с яйцами и луком-шалотом.
- Посолить, поперчить, добавить измельченный чеснок, перемешать.
- Для заправки смешать майонез и горчицу, добавить в салат и перемешать.
- Салат накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник на несколько часов. Перед подачей снова перемешать и украсить зеленью.
Гранола с манго
Гранола с манго / Фото: instagram.com/irusyabaryshnikova/
Ингредиенты
- греческий йогурт – 150 г;
- гранола – 3 ст. л.;
- манго – половина.
Способ приготовления
- На дно стакана положить гранолу, добавить йогурт, украсить кусочками манго.
Брускетта с сыром, чесноком и помидорами
Брускетта с помидорами и сыром / Фото: instagram.com/evg.sha2021/
Ингредиенты
- хлеб цельнозерновой – 80 г;
- помидоры – 50 г;
- сыр – 40 г;
- зелень, оливковое масло;
- чеснок – по желанию.
Способ приготовления
- Сыр натереть на крупной терке. Помидоры, зелень мелко порезать и смешать с сыром. Добавить измельченный чеснок.
- Хлеб смазать оливковым маслом. Выложить на него смесь из сыра и помидоров.
- Запекать пять-семь минут при температуре 200 градусов.
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