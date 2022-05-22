5 советов, как перестать нервничать

Как противостоять стрессу и не впасть в депрессию / Фото: unsplash.com

Стресс стал частью нашей жизни. На каждого он влияет по-разному. Процесс влияние на людей разных возрастов описали психологи онлайн-платформы "Расскажи мне", а также дали советы, как уменьшить влияние стресса на организм.

Стоит знать, что дети больше поддаются стрессу, чем взрослые. От 6 месяцев до 10 лет под влиянием негативных социальных факторов малыши могут начать проявлять агрессию, либо стать замкнутыми, часто наблюдаются перепады настроения, нарушение сна, головная боль.

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У взрослых в результате постоянных стрессовых ситуация появляется переедание или недоедание, апатия, депрессия, повышенное давление, ослабление иммунитета.

У пожилого человека состояние стресса может вызвать тяжелые реакции, что сопровождаются повышенной утомляемостью, снижением веса, развитием диабета, дисфункцией щитовидной железы и т.д.

Как снизить стресс и перестать нервничать:

Займитесь спортом (легкая ходьба, прогулки на свежем воздухе, бег, плавание, йога, медитация, занятия с тренером и тд).

Больше общайтесь с друзьями и близкими.

Займитесь любимым делом (рисование, танцы, слушайте музыку, играйте в шахматы, вышивайте…).

Начните планировать свой день. Делайте заметки, в котором часу вы будете смотреть новости, готовить еду, читать книгу, общаться с подругой, играть с ребенком, ложиться спать.

Помогайте другим. Станьте волонтером, приготовьте еду пожилой соседке, помогите убрать двор незнакомому человеку.

Больше о том, как стресс влияет на организм в зависимости от возраста читайте на сайте Vogue.ua.