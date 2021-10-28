5 самых эксклюзивных номеров на Мальдивах, где все хотят побывать

О 5 эксклюзивных гостиницах рассказала тревел-эксперт Анастасия Дуплийчук. Профессионал 16 лет устраивает туры в самые отдаленные уголки планеты. Последние пять лет занимается планированием премиальных отпусков для любителей чего-то необычного. Недавно она рассказывала нам о самой дорогой гостинице на Мальдивах.

Тревел-експерт Анастасия Дуплийчук / Фото: пресс-служба

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Вилла с подводной спальней в отеле Conrad Rangali Island 5*

Стоимость аренды виллы в сутки, с завтраками – 527 тыс. гривен. За эти деньги гость получает не просто виллу! В его распоряжении надводная вилла со спальней, гостинной, зонами отдыха и ванной.

И подводная зона-аквариум для отдыха, где существуют спальня и уголок релакса с удобными пуфами для наслаждения морской жизнью вне стекла.

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Особенность подводного номера – это спальня со стеклянным куполом, с углом обзора 180 градусов. Туристы спускаются в премиальный аквариум с надводной части резиденции по лестнице или на лифте, чтобы попасть в подводный мир.

Вилла над водой рассчитана только на четырех человек, а подводный номер на двоих.

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Самая эстетичная вилла Tented Jungle Villa в африканском стиле

Как насчет виллы в Fairmont Sirru Fen Fushi 5*, где сутки проживания стоят 34 тыс. гривен? Заселившись в Tented Jungle Villa, туристы мысленно будто телепортируются в Африку. Ибо вилла площадью 525 кв.м. напоминает беседку, где живут прилетающие на материк путешественники.

/ Фото: Tripadvisor

Жилье любителей чего-то особенного окружают тропические джунгли. Без сафари и диких животных, но с Индийским океаном с бирюзовой водой.

В их вилле премиальные условия: предлагают спальную с королевской кроватью, гостевую и ванную комнату, столовую, частный бассейн и беседку для релакса. Еще Wi-Fi и холодильник с вином. И все это для двух человек!

Вилла Tented Jungle Villa в африканском стиле / Фото: booking.com

И, конечно же, без личного дворецкого, который 24/7 готов приносить просеко или устрицы, никак. Словом, люди платят 34 тыс. гривен в сутки, чтобы одновременно побыть и на Мальдивах и в Африке. Не благодарите за лайфхак.

Самая высокая вилла на Мальдивах в Amilla Fushi 5*

Думали, что самый эксклюзивный номер находится под водой? Мы нашли ему конкурента – виллу Treetop pool villa, которая расположена на сваях высотой 12 метров. Гостям к пальмам рукой подать!

Цена проживания за одни сутки – 38 тыс. гривен. Территория виллы 250 кв. м, где могут комфортно разместиться двое взрослых и двое детей.

Дорогим гостям предлагается двуспальная кровать king size, гостевая комната, Wi-Fi, ванная комната, частный бассейн и балкон. А еще душ под открытым небом, персональные велосипеды, доступ к винному погребу и резерву пляжной зоны.

Путешественники в вилле знакомятся с другими Мальдивами, потому что здесь их окружает флора, а не море.

Еще один эксклюзив в Amilla Fushi 5* – прозрачная капсула под открытым небом

Изоляция, природа и покой – три слова, которые ассоциируются с капсулой Amilla Glamping. Днем туристы наслаждаются видом неба, которое здесь цвета воды, а вечером – звездами. Словом, мы нашли "гостиницу тысячи звезд" с круговым обзором на 360 градусов.

/ Фото: amilla.com

Туристам, оплатившим проживание в капсуле, доступна ванная комната, душ классический и душ под открытым небом, бассейн, бани и сауны.

/ Фото: Tripadvisor

Цена проживания в сутки за двух человек от 12 тыс. грн без питания.

Завершим подборку необычной виллой с выдвижной крышей и горками в Soneva Fushi 5*

Двухэтажная вилла площадью 585 кв. м расположена на воде. Она удивляет гостей раздвижной крышей над спальной кроватью king size. Искусственный интеллект закрывает его автоматически после первой капли дождя.

/ Фото: panteon.ru

У туристов, которые заселяются сюда, существуют традиция – смотреть на звезды вечером, когда крыша открыта.

Здесь тоже удивляют горками на втором этаже. С них гости съезжают прямо в лагуну. Не вилла, а частный аквапарк!

Помимо перечисленного здесь доступны: частный бассейн, детская спальня, гардеробная, ванная, гостевая комната, обеденная зона на палубе, ванная комната на улице с выходом в океан и зона с шезлонгами для релакса.

Стоит эксклюзивное предложение с горкой и "умной крышей" в сутки 113 тыс. гривен с завтраками.

Ее выбирают компании друзей или семьи с детьми. Максимальная вместимость – двое детей и двое взрослых.

Недавно мы рассказывали, как запланировать отпуск на бюджетные Мальдивы и сколько стоит такое путешествие.