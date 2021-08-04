5 лайфхаков для тех, кто устал проводить время на кухне

Для начала позаботьтесь о меню на всю неделю и о заготовках. Это могут быть куриные отбивные, кусок отварной говядины, нарезанные овощи для первых блюд. Остатки риса можно обжарить с яйцом и зеленью и получить вкусный гарнир

Лайфхаки, которые помогут экономить время на кухне / Фото: Depositphotos

Даже при всей огромной любви к готовке еды иногда этот процесс становится более, чем мучительным. Тогда на помощь приходят рекомендации не только признанных профессионалов, таких, как Джейми Оливер, но и менее именитых хозяек. Например, нужно позаботиться о заготовках и домашних полуфабрикатах, а еще – не бояться использовать остатки еды. Итак, 5 лайфхаков для тех, кто устал проводить много времени на кухне. А в этом материале узнаете, в каком магазине выгоднее всего купить продукты для пикника.

Лайфхак №1. Позаботьтесь о домашних полуфабрикатах и заготовках

Заготовить впрок можно не только отбивные, но и сырники / Фото: depositphotos.com

Например, отварите гречневую кашу. Она нравится всем. Может быть как гарниром, так и подаваться с молоком или сухофруктами. Заранее заготовьте отбивные из куриной грудки, в любое время их можно быстро пожарить. Или же отварите кусок говядины – ее можно разогреть и подавать к гарниру или сделать из нее фарш к макаронам.

В холодильнике всегда должны быть овощи, свежие или замороженные. Заранее также можно нарезать лук и натереть морковь для супа, положив измельченные овощи в контейнер или вакуумную упаковку.

Лайфхак №2. Экономьте время на процессах приготовления

Приготовление еды в духовке – самое малозатратное по времени / Фото: Unsplash

Самое элементарное – запекать или тушить в духовке. Это могут быть всевозможные рагу или просто мясо.

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Лайфхак №3. Не бойтесь замораживать уже готовую еду

Заморозить можно даже вареную овсянку, фото: popsugar.com Реклама

Это могут быть как первые блюда, так и основные с гарнирами. Суп, в хорошем контейнере, можно хранить до 3 дней, макароны – до 5 дней, а готовые отбивные, если они не в кляре, могут не терять свой вкус до 7 дней. Замораживать можно и вареную овсянку.

Лайфхак № 4. Используйте остатки еды. Так вы еще сможете экономить на продуктах

Остался рис? Приготовьте из него обновленный гарнир / Фото: Depositphotos

Если у вас остался со вчера рис, его можно обжарить с яйцом и зеленью – получите полноценное блюдо. Осталось мясо? Тоже обжарьте его, добавьте овощи и соус, заверните в лаваш – получите домашнюю шаурму. Положите остатки крупы в суп или салат, так у блюда появятся дополнительные оттенки вкуса и текстура. Немного залежалась зелень и овощи – измельчите их в блендере – получите смузи.

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Лайфхак № 5. Составляйте меню на неделю

Составляйте меню на неделю / Фото: Pexels

Даже приблизительное меню поможет здорово экономить время на кухне. Ведь зачастую мы тратим время на то, чтобы придумать, что приготовить. Меню желательно составлять на выходных, чтобы приобрести необходимые продукты на всю неделю.

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