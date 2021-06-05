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5 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 июня, 06:05

Ольга Козачок

Всемирный день окружающей среды – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 июня

5 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 июня? Всемирный день окружающей среды. День преподобной Евфросинии – в православном календаре. Леонтий Огуречник – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Василий, Геннадий, Даниил, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнат, Касьян, Константин, Леонтий, Мария, Михаил, Никита, Петр, Роман, Федор, Яков.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июня.

Какой сегодня праздник

5 июня в православной церкви чтится память преподобного Михаила, исповедника, епископа Синадского, преподобномученика Михаила, черноризца, преподобной Евфросинии, игуменьи Полоцкой. Обретение мощей святителя Леонтия, епископа Ростовского.

В народе 5 июня почитался Леонтий Огуречник, которого также звали Конопляником. В этот день занимались высадкой последних огурцов, а еще сеяли коноплю, которая ценилась нашими предками в быту и медицине.

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Приметы на 5 июня

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