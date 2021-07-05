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5 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

5 июля, 07:25

Ольга Козачок

День трудоголика, День бикини, Евсеев день – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 5 июля.

5 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 5 июля? День трудоголика, День бикини. День Евсевия – в православном и народном календаре. Именины празднуют Василий, Гавриил, Геннадий, Григорий, Зинаида, Ульяна, Федор.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 5 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 5 июля.

Какой сегодня праздник

5 июля в православной церкви наступает 3-я неделя по Пятидесятнице. Чтится память священномученика Евсевия, епископа Самосатского, мучеников Зинона и Зины, мучеников Галактиона и Иулиании.

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В народе 5 июля почитался Евсеев день. Этот период считался наиболее благоприятным для чистки колодцев.

Приметы на 5 июля

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