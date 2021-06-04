5 главных вредителей в саду и как с ними бороться

Как бороться с вредителями / Фото: Pixabay

На выращенный вами урожай готовы позариться многие насекомые вредители. Как с ними бороться и изгнать со своего участка? Мы собрали наиболее известных и прожорливых, а также советы и лайфхаки, как спасти урожай от непрошеных гостей.

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Как распознать и прогнать вредителей с участка: лайфхаки

Лайфхак 1. Как уничтожить колорадского жука

Как бороться с вредителями / Фото: Pixabay

Первейший враг картофельных посадок – это колорадский жук. Следы его жизнедеятельности сложно не заметить, потому что всего одна личинка за короткий срок способна съесть десяток листьев, оставляя картофель без ботвы. Также колорадский жук питается листьями помидоров, баклажанов и других пасленовых.

Один из методов борьбы с жуком – собирать его вручную. Но на больших посадках это утомительно, а потому дачники прибегают к помощи таких средств как зола, отвар полыни, чеснока, белого клевера, грецкого ореха, мыльный раствор. Обработку участка повторяют через 5-10 дней по мере необходимости. Также помогает высадка на участке ноготков, бобовых, кориандра, настурции, лука, пижмы, хрена.

Лайфхак 2. Как извести слизней

Как бороться с вредителями / Фото: Pixabay

Несмотря на свою медлительность, слизни считаются чемпионами среди поедателей растений. Они способны оставить от посадок одни скелеты. Кроме того, они выделяют слизь, которая мешает развитию молодых всходов.

Слизни боятся обыкновенной соли, нашатырного спирта и перца. Также есть способ: положить между рядами доски, под которые моллюски будут заползать в поисках тени и сырости. Там их легко собрать.

Лайфхак 3. Как избавиться от тли на участке

Как бороться с вредителями / Фото: Pixabay

Тля – вредитель мелкий, невзрачный, но чрезвычайно плодовитый и к тому же всеядный. Она выделяет медвяную росу, которую любят муравьи и за это выкармливают вредителей на лучших растениях. Тля способна уничтожить все подряд: огурцы, помидоры, тыкву и даже сорняки. При этом она не просто высасывает из них соки, но еще и отравляет ядом, из-за которого они болеют и гибнут.

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Однако побороть тлю вполне реально. От вредителя есть множество народных средств: мыльный раствор, настой с цедрой, золой, горьким перцем, луком. Важно регулярно обрабатывать грядки.

Лайфхак 4. Как победить капустную совку

Как бороться с вредителями / Фото: Pixabay

Капустная совка – эффектная бабочка, чего не скажешь о гусеницах. Эти вредители, как понятно из названия, питаются капустой, но также не брезгуют картофелем, редисом, свеклой, помидорами, горохом, подсолнечником. Благодаря своей зеленой окраске гусениц не просто заметить на растениях. Едят они в основном ночью, а днем прячутся у основания листьев. Но их выдают поеденные листья и многочисленные дырки.

Съеденные растения спасти уже трудно, поэтому с капустной совкой целесообразно бороться до того, как бабочка отложит яйца. А вот гусеницы не любят растения репелленты: лук, шалфей, пижму, чабрец, полынь, настурцию. Так что дачники стараются их высаживать, чтобы прогнать вредителя.

Лайфхак 5. Как бороться с проволочником

Как бороться с вредителями / Фото: Pinterest

Проволочник – личинка жука-щелкуна. Это злостный вредитель картофеля, моркови, свеклы, а еще подсолнечника, кукурузы, бахчевых. Его легко можно распознать по характерным следам – продырявленным клубням, как будто проткнутым толстой проволокой. Вскоре поврежденные им растения начинают увядать.

Избавиться от вредителя сложно, но можно. Проволочник не любит бархатцы, горчицу, рапс, шпинат, фасоль и не откладывает яйца там, где они растут. А потому дачники садят эти растения в междурядьях, а затем скашивают и заделывают в почву. Обязательно уберите с участка пырей – любимое место локации насекомого. Также от проволочника спасают средства: раствор марганцовки, молотая яичная скорлупа, настой крапивы

Смотрите видео, как поддерживать здоровье благодаря растениям:

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