4 совета, как вернуть романтику в отношениях

Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте сами действовать, а не ждать каких-то действий от любимого человека

Как вернуть романтику в отношениях / Фото: Unsplash

В рубрике "Жить легко с Адамовой" ТОП-психолог и коуч Елена Адамова отвечает на самые актуальные вопросы украинцев. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", эксперт рассказала, как действовать, если быт "съел" ваши отношения.

Психолог Елена Адамова / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Если чувствуете, что отношения с вашим партнером становятся все менее романтичными – начинайте действовать:

Вернитесь в прошлое. Вспомните, что вы делали в "конфетно-букетный" период, что обсуждали, чем занимались – не только же готовили и убирали? Вернитесь к этому. Определите, что еще вы хотите получить от отношений. Распределение бытовых забот. Быт – это прекрасно, когда вы чувствуете нежность и ужасно, когда натыкаетесь на него в доме. Спросите себя, что вас раздражает в партнере, кроме быта. Ведь быт может приносить удовольствие, если вы все делаете вместе. Спросите себя: "За что вы боретесь в отношениях с партнером?" Именно от этого следует избавиться и тогда вы замените бытовые вещи на интересную жизнь.

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Психолог советует вам поиграть с собой в игру: включите фантазию – представьте, что это не ваш муж и бытовые обязанности, а человек, которого вам хочется увлечь. Что вы сделаете для того, чтобы ваши отношения стали легкими и кайфовыми?

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