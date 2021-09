4 лучших показа Ukrainian Fashion Week, о которых все говорят

Разнообразие, трансформация и комфорт - главное на украинской Неделе моды / Фото: fashionweek.ua

В "Мыстецком Арсенале" завершился 49-й Ukrainian Fashion Week, который прошел в обновленном формате Nо Season Season. Мы уже рассматривали лучшие стритстайл-образы гостей украинской Недели моды, теперь добрались и до показов. Выбрали для вас самые обсуждаемые коллекции этого сезона.

the Coat by Katya Silchenko

Сезон открыл показ весенней коллекции the Coat by Katya Silchenko дизайнера Кати Сильченко. Она была разделена на две части: Cozy the Coat и Eleganza. В первую вошли: костюмы, пончо, джемперы из кашемира, бомберы, комбинезоны, свитеры-рубашки и вязаные вещи.

Во вторую линейку Катя включила изделия, открыто демонстрирующие ДНК бренда. Это платья-футляры, брючные костюмы и пальто в стиле ретрошик. Все образы, что мы и клиентки бренда привыкли видеть в коллекциях Кати.

Привлечь внимание к коллекции Сильченко решила и звездным составом моделей, среди которых были топ-модель Алла Костромичева, а также украинская инфлюенсерша Катя Любчик.

JULIYA KROS

JULIYA KROS представила свою коллекцию весна-лето – 2022, вдохновившись сразу несколькими темами: тканью и ее свойствами, а также трансформацией вещей и комфортом.

В коллекции дизайнер выпустила знаковые для бренда наряды в черных и белых цветах, дополнив их светло-оливковыми, светло-серыми и денимом.

Платья-рубашки, пиджаки, легкие плащи и платья в бельевом стиле – главные хиты показа. Некоторые из вещей можно трансформировать, таким образом из одной получить сразу пять разных.

Для создания вещей дизайнер использовала бамбук, крапиву, коноплю и коттон.

Dzhus

Бренд Dzhus в свою очередь уже традиционно обыграли многофункциональность одежды. Дизайнер Ирина Джус представила новую коллекцию, при создании над которой размышляла на тему изменения стандартов в современном обществе.

В коллекции мы увидели вещи-трансформеры — сумки, из которых можно сделать головные уборы, шорты превращаются в топы, из брюк оверсайз вы получите вечернее платье, а из юбки – сумку-шопер.

Конечно, обывателю коллекция может показаться достаточно странной, а многие и вовсе зададутся вопросом – куда это надеть? Но не стоит рассматривать образы Dzhus как что-то стандартное, ведь именно этому и противостоит дизайнер.

Darja Donezz

Праздник, эмоции, веселье и танцы до упаду – основа коллекции Дарьи Донец. В новом сезоне от Darja Donezz представлены: невесомые платья с летящими рукавами из тафты или же с заниженной талией в стиле тех нарядов, что популяризировала Коко Шанель в 1920-х. Цветовая гамма очень яркая – цветочные принты, множество вставок из сетки и кружева.

В силуэтах вещей преобладают широкие плечи, открытая спина и подчеркнутая линия груди.

В общем коллекция вышла с нотками поп-культуры 2000 годов, а сама дизайнер предлагает в ее одежде позажигать под любимые треки Бритни Спирс.

Отдельного внимания заслуживает и каст моделей. Принять участие в показе Дарья пригласила девушек не только с классическими модельными данными, но и разных цветов кожи, а также возрастов и телосложения. За что особо мы ей благодарны.

Смотрите в ролике о новых форматах недель моды:

