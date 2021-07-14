4 эффективных способа проверить мед на качество

Из-за дефицита цены на мед уже возросли. На столичном рынке за акациевый и липовый мед просят от 400 гривен за литр

Как отличить хороший мед от подделки / Фото: Unsplash

Медовый дефицит! Пасечники кивают на плохой урожай. Поэтому любимого летнего меда с акации и липы – мало. Но на рынке и в интернете предложений много. Является ли этот мед натуральным и как выявить подделку – далее в материале.

На пасеке кандидата сельскохозяйственных наук, доцента кафедры коневодства и пчеловодства НУБиП Николая Войналовича соты не пустые. Сладкий продукт из акации здесь уже созрел, но его не успели откачать. Пасечник раскрывает тайну, как выбрать настоящий мед.

По его словам, если мед запечатанный восковыми крышечками – это гарантия того, что лаборатория улья дала добро. Пчеловод срезает этот верхний слой крышечек и откачивает.

Правда, на этой пасеке большим урожаем похвастаться сейчас не могут. Погода в этом году подвела по всей Украине: поздняя весна и проливные дожди помешали обильном цветению. Но вот парадокс. Меда у пчеловодов в этом году мало, а на прилавках его – хоть лопатой гребут.

Как отличить хороший мед от подделки

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Президент "Союза пасечников Украины" Владимир Стретович говорит, что количество пчелосемей в мире увеличилось на 8,5 процентов. А количество меда – на 62 процента. Это означает, что появился фальшивый.

Сбалансированный дягилевый мед – это Весы / Фото: unsplash.com

Чтобы не попасть на крючок мошенников, важно знать несколько секретов:

Недобросовестные перекупщики могут добавлять крахмал к меду. Это делается для загустения и увеличения массы. Чтобы проверить, есть ли примеси, надо растворить мед в воде и добавить капельку йода. Если продукт настоящий – цвет не изменится. Если же содержится крахмал – то появится синий цвет. Еще один метод проверки от профессионального пасечника. Его можно применить прямо на рынке: свежий мед – густой и на поверхности образуется некая горочка, когда мед стекает с ложки. А не растекается во все стороны. Еще один способ – нанести каплю на бумагу: если мед некачественный – в нем много влаги. И вокруг капли образуются расплывы. Стоимость – также своеобразный маркер качества меда. Настоящий не может быть дешевым. Если вас привлекают литром меда за 100 гривен – время насторожиться. За такие деньги могут продавать только прошлогодний.

Что в этом году с ценами на мед

Из-за дефицита цены на мед уже возросли. На столичном рынке за акациевый и липовый мед просят от 400 гривен за литр. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

В регионах дешевле. В Запорожье в этом году мед стоит от 180 гривен за литр. В Харькове – от 200.

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