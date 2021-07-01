3 необычных рецепта кофе для бодрого утра

Рецепты трендового кофе - синего латте, далгона-кофе и пряного кофе по-восточному
Чтобы вы не предпочитали есть на завтрак – сытную запеканку или просто овощной салат, чашка кофе для многих должна обязательно присутствовать. Кто-то пьет мощный по своей крепости эспрессо, а кто-то предпочитает кофейный напиток с огромным количеством молока. Если вы за разнообразие в этом деле, то попробуйте воспроизвести самые трендовые – пряный восточный кофе, далгона-кофе и синий латте.
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Далгона-кофе
Дальгона-кофе: рецепт с фото / Фото: Depositphotos
Ингредиенты
- 1 ст. л. хорошего растворимого кофе в гранулах;
- 1–3 ч. л. мелкого сахара;
- 150 мл цельного молока.
Способ приготовления
- Всыпать растворимый кофе с сахаром в миску, влить 1 ст. л. кипятка и растереть смесь ручным венчиком или взбить миксером, пока не получится светлая плотная пена.
- Подогреть молоко, влить в большой стакан или бокал, ложкой выложить кофейную массу и сразу же подавать.
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Пряный кофе по-восточному
Кофе по-восточному / Фото: Pixabay
Кофе по-восточному / Фото: Pixabay
Ингредиенты
- 35 г кофе арабика в зернах средней обжарки;
- 8-10 "коробочек" целого кардамона;
- 1/8 часть мускатного ореха;
- щепотка сахара;
- морская соль на кончике ножа;
- 200-220 мл вкусной питьевой воды (отфильтрованной или из бутылки).
Способ приготовления
- Смолоть кофе с кардамоном и мускатным орехом как можно мельче.
- Налить холодную воду в большую турку, добавить сахар и соль, насыпать кофе, не перемешивая.
- Поставить на слабый огонь и варить. Начинать перемешивать только через две-три минуты. Чем дольше варится кофе, тем он вкуснее.
- Пену разложить по чашкам, чтобы они согрелись. Как только пена начнет подниматься шапочкой, снять с огня, разлить и дать настояться пару минут.
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Синий латте
Синее латте / Фото: instagram.com/naturecafebar/
Ингредиенты
- 70 мл эспрессо;
- 1 ч. л. сушеных цветов клитории тройчатой;
- 150 мл молока, пригодного для капучино;
- 0,5 ч. л. ванильной сахарной пудры.
Способ приготовления
- Подогреть молоко до 70 градусов, засыпать цветки клитории, дать настояться до синего цвета и процедить.
- Взбить молоко миксером в пышную легкую пену, добавить сахарную пудру и еще взбить.
- Вылить молочную пену на эспрессо в прозрачный стакан. Сразу же подавать.
К кофе можно подать оригинальный киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа.
Здесь узнаете, как правильно хранить кофе, чтобы он не растерял свой аромат.
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