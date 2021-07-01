3 необычных рецепта кофе для бодрого утра

Кофейный тренд этого года задал свои правила – мы стали пить немного другой кофе. Нет, классический экспрессо остается с нами, но почему бы не приготовить к завтраку кофе по-восточному или изысканное синее латте

Рецепты трендового кофе - синего латте, далгона-кофе и пряного кофе по-восточному

Чтобы вы не предпочитали есть на завтрак – сытную запеканку или просто овощной салат, чашка кофе для многих должна обязательно присутствовать. Кто-то пьет мощный по своей крепости эспрессо, а кто-то предпочитает кофейный напиток с огромным количеством молока. Если вы за разнообразие в этом деле, то попробуйте воспроизвести самые трендовые – пряный восточный кофе, далгона-кофе и синий латте.

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Далгона-кофе

Дальгона-кофе: рецепт с фото / Фото: Depositphotos

Ингредиенты

1 ст. л. хорошего растворимого кофе в гранулах;

1–3 ч. л. мелкого сахара;

150 мл цельного молока.

Способ приготовления

Всыпать растворимый кофе с сахаром в миску, влить 1 ст. л. кипятка и растереть смесь ручным венчиком или взбить миксером, пока не получится светлая плотная пена. Подогреть молоко, влить в большой стакан или бокал, ложкой выложить кофейную массу и сразу же подавать.

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Пряный кофе по-восточному

Кофе по-восточному / Фото: Pixabay

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Ингредиенты

35 г кофе арабика в зернах средней обжарки;

8-10 "коробочек" целого кардамона;

1/8 часть мускатного ореха;

щепотка сахара;

морская соль на кончике ножа;

200-220 мл вкусной питьевой воды (отфильтрованной или из бутылки).

Способ приготовления

Смолоть кофе с кардамоном и мускатным орехом как можно мельче. Налить холодную воду в большую турку, добавить сахар и соль, насыпать кофе, не перемешивая. Поставить на слабый огонь и варить. Начинать перемешивать только через две-три минуты. Чем дольше варится кофе, тем он вкуснее. Пену разложить по чашкам, чтобы они согрелись. Как только пена начнет подниматься шапочкой, снять с огня, разлить и дать настояться пару минут.

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Синий латте

Синее латте / Фото: instagram.com/naturecafebar/

Ингредиенты

70 мл эспрессо;

1 ч. л. сушеных цветов клитории тройчатой;

150 мл молока, пригодного для капучино;

0,5 ч. л. ванильной сахарной пудры.

Способ приготовления

Подогреть молоко до 70 градусов, засыпать цветки клитории, дать настояться до синего цвета и процедить. Взбить молоко миксером в пышную легкую пену, добавить сахарную пудру и еще взбить. Вылить молочную пену на эспрессо в прозрачный стакан. Сразу же подавать.

К кофе можно подать оригинальный киш с черешней и миндалем по рецепту Григория Германа.

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