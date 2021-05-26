3 самых вкусных пирога детства, которые невозможно забыть

Каждый из них трогательно прост, но их вкус и аромат мы хорошо помним

Пирог "Зебра" / Фото: freepik.com

Несколько десятков лет тому назад эти пироги были козырем многих хозяек и не только каждодневным. Стоило их немного украсить сахарной пудрой или какао – так это все превращалось в торжественный и вкусный десерт. "Зебра", чайный пирог и манник – классика домашней советской и постсоветской выпечки. Они трогательно просты в приготовлении, но в них есть что-то большее, чем просто вкусный пирог. Итак, 3 ностальгических рецепта пирогов детства, которые стоят того, чтобы их испечь.

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Пирог "Зебра"

Фото: instagram.com/astismol/

Ингредиенты

Сливочное масло – 150 г

Сахар – 150 г

Соль – щепотка

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Яйца – 3 шт.

Мука – 190 г

Сода – 2/3 ч. л.

Кефир – 220 мл

Какао – 10 г

Способ приготовления

Соединить мягкое сливочное масло, сахар, ванильный сахар, щепотку соли и взбить миксером до пышности, По одному добавить яйца, каждый раз хорошо взбивая. Просеять муку с содой, добавить во взбитую смесь 1/3 муки с содой, перемешать лопаткой или на минимальных оборотах миксера. Влить 1/2 кефира, перемешать, затем – снова треть муки с содой, 1/2 кефира и завершить оставшейся третью муки с содой. Разделить тесто на 2 равных части, в одну часть добавить просеянное какао. Дно формы выстлать пергаментом, выложить тесто ровно в центр по 2 ст. л., чередуя светлое тесто с тестом с какао. Шпажкой можно нанести любой узор. Выпекать в заранее разогретой до 170 градусов духовке 45-50 минут.

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Манник с лимоном

Фото: instagram.com/prokopenko_nadezhda84/?hl=ru

Ингредиенты

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Яйца – 2 шт.

Кефир – 1,5 ст.

Сахар – по вкусу

Лимон – 1/2 шт.

Сода – 1/2 ч. л

Манка – 200 г

Способ приготовления

Манку залить кефиром, оставить примерно 100 мл для пропитки, дать манке набухнуть.⁣ Выжать сок из лимона, цедру натереть. Добавить к манке с кефиром. Затем – остальные ингредиенты.⁣⠀⁣ Выложить тесто в форму и отправить в духовку на 15-20 минут при 200 градусах.⁣ Для пропитки соединить кефир и подсластитель. Пропитать манник. Украсить какао, тертым шоколадом или ягодами.

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Чайный пирог

Фото: instagram.com/kvant_tea/

Ингредиенты

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 1 ст.

Крепкий чай – 1 ст.

Погашенная сода – 1 ч. л.

Варенье – 2 ст. л.

Мука – 2 ст.

Подсолнечное масло – 2 ст. л.

Способ приготовления

Смешать все ингредиенты. Форму смазать маслом, выпекать при 180 градусах 30 минут.

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