3 салата из теплых овощей для уютного обеда и ужина

Салаты из теплых овощей / Фото: instagram.com/bazilikkitchen/

В чем прелесть теплых овощных салатов? Их максимально просто приготовить и они – отличный гарнир к мясу или полезный ужин для тех, кто следит за стройностью. В сезон перца, баклажанов и помидоров такой салат еще и недорогое удовольствие. Главная задача – правильно протушить ингредиенты, не забывая приправлять их, ну и подавать сразу же. Таким салатам нельзя остывать. Итак, если любите овощные салаты на завтрак, обед или ужин, которые еще и согревают, то эти рецепты могут пригодиться.

Теплый салат с баклажанами

Теплый салат с баклажанами / Фото: instagram.com/dobryanochka/

Ингредиенты

Баклажаны, болгарский перец – по 2 шт.

Молодая морковь – 3 шт.

Помидоры – 3 шт.

Сливочное масло – 3 ст. л.

Чеснок – 2 зуб.

Итальянские травы, перец, соль, кунжут – по вкусу

Сок лимона, сахар – по 1 ч. л.

Способ приготовления

Замочить баклажаны в соленой воде (1 ст. л. соли на 1 литр воды) на 10-15 минут. Нарезать небольшими кусочками баклажаны, перец, морковь, помидоры. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. В сотейнике растопить сливочное масло, добавить выдавленный через пресс чеснок, сахар. Добавить все овощи, перемешать. Добавить перец и травы. Запекать 15-20 минут при 170 градусах. Выложить овощи на тарелку, слегка сбрызнуть соком лимона, посолить если нужно, посыпать кунжутом и зеленью.

Читайте также: Что такое бабагануш и как его готовить

Теплый салат из кабачков, перца и моркови

Теплый салат из кабачков, моркови и перца / Фото: instagram.com/inna_and_foodblog/

Ингредиенты

Реклама

Морковь – 150 г

Перец болгарский – 150 г

Кабачок – 150 г

Корень сельдерея – 150 г

Оливковое масло – 5 ст. л

Соль, перец, копченная паприка – по вкусу

Кунжут – 1 ст. л.

Способ приготовления

Все ингредиенты очистить, натереть на терке для корейской моркови. Тушить на оливковом масле до готовности (20 минут). В конце добавить специи. Украсить кунжутом.

Теплый салат с сыром

Салат из летних овощей / Фото: Depositphotos

Ингредиенты на 1 порцию

Кабачок – 100 г

Баклажан – 100 г

Перец болгарский – 100 г

Помидор – 100 г

Фета – 50 г

Оливковое масло – 50 г

Соль, перец – по вкусу

Зелень – для украшения

Способ приготовления

Овощи нарезать на кружочки и обжарить с обеих сторон, можно на сковороде-гриль. Сразу же, не давая остыть, нарезать небольшими брусочками и перемешать. Заправить оливковым маслом и специями и выложить на тарелку. Сверху украсить нарезанным кубиками сыр, украсить зеленью и сразу же подавать.

Из видео узнаете, как сделать заготовки на зиму из запеченного перца.

Здесь собраны 5 рецептов теплых салатов для сытного и полезного завтрака.