3 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Международный день Днепра, Международный день кооперативов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 июля.

3 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 3 июля? Международный день Днепра, Международный день кооперативов. День святого Мефодия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июля.

Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives) – начиная с 1993 года проводится в первую субботу июля под эгидой ООН.

– начиная с 1993 года проводится в первую субботу июля под эгидой ООН. Международный день Днепра – экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы.

– экологический праздник отмечается ежегодно в первую субботу июля, начиная с 2003 года, и посвящен одной из самых спокойных и величавых равнинных рек Европы. Международный день отказа от полиэтиленовых пакетов (International Plastic Bag Free Day) – этот экологический день был организован с целью сохранения окружающей среды от пластика.

– этот экологический день был организован с целью сохранения окружающей среды от пластика. День в стороне от солнца (Stay Out of the Sun Day) – необычный праздник, призывающий людей побыть в тени и дать коже отдохнуть от жарких солнечных лучей.

– необычный праздник, призывающий людей побыть в тени и дать коже отдохнуть от жарких солнечных лучей. День независимости – празднует Беларусь и Алжир.

Какой сегодня праздник

3 июля в православной церкви чтится память священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона и Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольського, святителя Мины, епископа Полоцкого.

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В народе 3 июля почитался Мефодий Перепелятник. Обычно к этому дню поспевали хлеба и слетались птицы перепела, а также начинался сезон легкой охоты.

Приметы на 3 июля

важно на Мефодия подстрелить перепелку, тогда охотнику будет сопутствовать удача;

дождь на Мефодия будет идти еще 40 дней;

если на Мефодия паук плетет паутину – будет сухо и ясно;

а вот если паутины нет – к дождливой погоде.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 июля

1885 – в Америке украинские эмигранты создали первое товарищество взаимопомощи "Братство святого Николая".

1916 – в Лондоне состоялся суд по делу о катастрофе лайнера "Титаник".

1928 – в Америке в продаже появились первые телевизоры.

Кто родился 3 июля

1883 – Франц Кафка, чешский писатель и философ.

1927 – Кен Рассел, английский кинорежиссер.

1932 – Вадим Ильенко, украинский оператор и режиссер.

1962 – Том Круз, американский актер, режиссер, продюсер.

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