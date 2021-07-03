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3 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

3 июля, 07:25

Ольга Козачок

Международный день Днепра, Международный день кооперативов – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 3 июля.

3 июля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 3 июля? Международный день Днепра, Международный день кооперативов. День святого Мефодия – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Андрей, Афанасий, Глеб, Дмитрий, Иван, Инна, Наум, Николай, Римма, Фома.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 3 июля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июля.

Какой сегодня праздник

3 июля в православной церкви чтится память священномученика Мефодия, епископа Патарского, мучеников Инны, Пинны и Риммы, мучеников Аристоклия, пресвитера, Димитриана, диакона и Афанасия, чтеца, святителя Левкия, исповедника, епископа Врунтисиопольського, святителя Мины, епископа Полоцкого.

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В народе 3 июля почитался Мефодий Перепелятник. Обычно к этому дню поспевали хлеба и слетались птицы перепела, а также начинался сезон легкой охоты.

Приметы на 3 июля

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