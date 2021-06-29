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29 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

29 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный день тропиков, День апостолов Петра и Павла у католиков – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 июня.

29 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 29 июня? Международный день тропиков. День святых апостолов Петра и Павла – у католиков. День святого Тихона – в православном и народном календаре. Именины празднуют: Ефрем, Константин, Михаил, Петр, Тихон.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 29 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июня.

Какой сегодня праздник

29 июня в православной церкви чтится память святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия, пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца.

Западные христиане отмечают День святых апостолов Петра и Павла – учеников Христа, которые проповедовали и распространяли учение Евангелия по всему миру.

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В народе 29 июня чествовался Тихон Тихий. По наблюдениям людей, в этот день земля идет тише, звери прячутся по норам и даже птицы затихают, кроме соловья, который выводит свои трелі до самого Петрова дня, 12 июля.

Приметы на 29 июня

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