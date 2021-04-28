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28 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

28 апреля, 05:05

Ольга Козачок

Всемирный день охраны труда, День денима, Великая среда – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 28 апреля

Какой сегодня праздник, 28 апреля? Всемирный день охраны труда, День денима. Великая среда Страстной недели, Вышгородская икона Божией Матери – в православном календаре. Пудов день – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Леонид, Лукьян, Савва, Севастьян, Трофим, Федор.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 28 апреля 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 апреля.

28 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник

28 апреля в православной церкви наступает Великая среда Страстной недели. В этот день Иуда решил предать своего Учителя за 30 сребреников, а покаявшаяся грешница помазала Христа миром. Страстная седмица – это последняя неделя Великого поста, которая завершится празднованием Пасхи.

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Также в этот день чтится память апостолов от 70-х Аристарха, Пуда и Трофима, мучениц Василисы и Анастасии, мучеников Месукевийских Сухия и воинов его: Андрея, Анастасия, Талала, Феодорита, Ивхириона, Иордана, Кондрата, Лукиана, Мимненоса, Нерангиоса, Полиевкта, Иакова, Фоки, Доментиана, Виктора, Зосимы, мученика Саввы Готского, благоверного великого князя Мстислава Владимировича. Празднование Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери.

В народе 28 апреля отмечался Пудов день. Традиционно в этот период пчеловоды осматривали пасеки и проверяли состояние пчел, здоровы ли они и хорошо ли перенесли зиму. В раннюю весну, когда появлялись первые цветы, ульи выносили на свежий воздух, и пчел выпускали на первый облет.

Приметы на 28 апреля

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