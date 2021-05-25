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25 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

25 мая, 07:25

Ольга Козачок

День филолога – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 25 мая

25 мая: какой сегодня день / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 25 мая? День филолога. День святого Епифания – в православном и народном календаре. Именины празднуют Герман, Денис, Евдокия, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 25 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 мая.

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Какой сегодня праздник

25 мая в православной церкви чтится память святителя Епифания, епископа Кипрского, святителя Германа, патриарха Константинопольского, святителей Савина, архиепископа Кипрского, и Полувия, епископа Ринокирского.

В народе 25 мая отмечался Епифанов день. Обычно на Епифана цветет рябина, которой приписывали чудодейственные свойства защищать людей от пожаров. Также в этот день появляются кувшинки, способные побороть нечистую силу.

Приметы на 25 мая

Интересные и важные события в Украине и мире 25 мая

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Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

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