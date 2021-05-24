Версія українською
$ 27,46
33,48

24 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 мая, 07:25

Ольга Козачок

День славянской письменности и культуры, День Кирилла и Мефодия – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 24 мая

24 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 24 мая? День славянской письменности и культуры. День Кирилла и Мефодия – в православном календаре. Мокий Мокрый – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 мая.

Реклама

Какой сегодня праздник

24 мая в православной церкви отмечается понедельник, 4-я неделя после Пасхи. Чтится память священномученика Мокия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Никодима, архиепископа Сербского.

В народе 24 мая отмечался Мокий Мокрый. Считалось, что это самый мокрый день, потому что в этот период чаще всего идут дожди. По погоде этого дня крестьяне судили о том, каким будет лето.

Приметы на 24 мая

Интересные и важные события в Украине и мире 24 мая

Кто родился 24 мая

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.

Новости на эту же тему:

Именины в июне-2021: кто и когда отмечает день ангела Выходные дни и праздники в июне 2021 года в Украине: подробный календарь Как отметить день рождения одной: ТОП-5 полезных советов Когда выпускной-2021 в Украине: как отметить праздник День Конституции Украины: дата и выходные в 2021 году
праздники приметы этот день в истории

Реклама