24 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

День славянской письменности и культуры, День Кирилла и Мефодия – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 24 мая

24 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 24 мая? День славянской письменности и культуры. День Кирилла и Мефодия – в православном календаре. Мокий Мокрый – в народном календаре. Именины празднуют Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Мефодий, Михаил, Никодим, Ростислав.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 мая 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 мая.

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День славянской письменности и культуры – праздник, приуроченный к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла.

– праздник, приуроченный к чествованию православных учителей Словенских равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла. Европейский день парков (European Day of Parks) – мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах.

– мероприятия этого праздника посвящены охране природных территорий во многих европейских странах. День кофе празднует Бразилия.

Какой сегодня праздник

24 мая в православной церкви отмечается понедельник, 4-я неделя после Пасхи. Чтится память священномученика Мокия, равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, преподобного Софрония, затворника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, святителя Никодима, архиепископа Сербского.

В народе 24 мая отмечался Мокий Мокрый. Считалось, что это самый мокрый день, потому что в этот период чаще всего идут дожди. По погоде этого дня крестьяне судили о том, каким будет лето.

Приметы на 24 мая

дождь на Мокия – лето тоже будет дождливым;

если на Мокия сухо, то и лето обещает быть сухим;

красный восход солнца – к пожарному лету;

нельзя работать на земле, чтобы град не повредил посевы.

Интересные и важные события в Украине и мире 24 мая

1844 – была отправлена первая в мире телеграмма из Вашингтона в Балтимор с помощью телеграфа Морзе.

1914 – летчик Петр Нестеров осуществил перелет Киев-Гатчина.

1949 – произведен пуск первой советской геофизической ракеты.

1956 – состоялся первый в истории конкурс песни "Евровидение".

2003 – Украина впервые приняла участие в 48-м конкурсе "Евровидение".

Кто родился 24 мая

1912 – Михайло Стельмах, украинский писатель.

1940 – Иосиф Бродский, русский поэт.

1941 – Боб Дилан, американский певец, поэт.

1964 – Олег Скрипка, украинский музыкант, лидер группы "Вопли Видоплясова".

1973 – Руслана Лыжичко, украинская певица.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в мае 2021 года в Украине.