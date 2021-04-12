24-летнюю дочь Мадонны затроллили за небритые подмышки

62-летняя американская певица Мадонна, которая ранее страстно поцеловалась с бойфрендом на видео, позировала в обнимку со своей 24-летней дочкой Лурдес Леон. Но фото, которое звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвало бурную реакцию подписчиков. Они не оценили смелое решение Лурдес выйти на публику с небритыми подмышками.
На снимке Мадонна обнимает свою дочь-модель, в то время как та делает селфи. Рука Лурдес была приподнята, так что камера запечатлела открытые подмышки девушки.
Леон Лурдес и Мадонна / Фото: instagram.com/madonna
Но подписчики Мадонны раскритиковали Лурдес Леон за такой внешний вид:
- "Это не гигиенично"
- "О, Боже! Она не побрила свои подмышки?"
- "Черт, ей нужно побрить свои подмышки"
- "Эм, девушке нужна бритва"
Ранее Мадонна в одном белье смутила Сеть новыми фото.
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