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24-летнюю дочь Мадонны затроллили за небритые подмышки

12 апреля, 12:07

Дарина Алексеева

Певица запостила совместное фото с дочкой, которую раскритиковали фолловеры

62-летняя американская певица Мадонна, которая ранее страстно поцеловалась с бойфрендом на видео, позировала в обнимку со своей 24-летней дочкой Лурдес Леон. Но фото, которое звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте, вызвало бурную реакцию подписчиков. Они не оценили смелое решение Лурдес выйти на публику с небритыми подмышками.

На снимке Мадонна обнимает свою дочь-модель, в то время как та делает селфи. Рука Лурдес была приподнята, так что камера запечатлела открытые подмышки девушки.

Леон Лурдес и Мадонна / Фото: instagram.com/madonna

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Но подписчики Мадонны раскритиковали Лурдес Леон за такой внешний вид:

Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

Ранее Мадонна в одном белье смутила Сеть новыми фото.

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