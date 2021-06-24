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24 июня: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

24 июня, 07:25

Ольга Козачок

Международный День феи, День Варнавы, Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан – какие еще значимые даты и важные события в истории отмечаются 20 июня.

24 июня: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой сегодня праздник, 24 июня? Международный День феи. Рождество Иоанна Крестителя – у западных христиан. День апостолов Варфоломея и Варнавы, иконы Божией Матери "Достойно есть" – в православном календаре. День Варнавы – в народном календаре. Именины празднуют Варнава, Ефрем и Мария.

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Life Сегодня пишут, какой православный праздник у украинцев 24 июня 2021 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых значимых и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 24 июня.

Какой сегодня праздник

24 июня в православной церкви чтится память апостолов Варфоломея и Варнавы. Проводится празднование икон Божией Матери "Достойно есть" ("Милующая"), "Споручница грешных", Корецкой (на 4-й день после Троицы).

У католиков 24 июня отмечается Рождество Иоанна Крестителя – праздник установлен в воспоминание рождения Иоанна Предтечи и событий, описанных в Евангелии от Луки.

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В народе 24 июня чествовался святой Варнава. Считалось, что в день Варнавы, в самый полдень, особенно активной становится нечистая сила, которая делит между собой сферы влияния на людей.

Приметы на 24 июня

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